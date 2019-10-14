В Тюмени задержали иностранца с крупной партией наркотиков

В УМВД России по Тюменской области рассказали, что стражи правопорядка возле дома по улице Широтной обратили внимание на уроженца ближнего зарубежья, который заметно нервничал. Его досмотрели и обнаружили при нем почти 30 свертков с наркотическим веществом. По словам задержанного, он планировал спрятать запрещенное вещество в тайниках города.
В квартире фигуранта уголовного дела сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще почти 300 гр. синтетических наркотиков, что составляет более 500 разовых доз.
С начала года в Тюменской области было привлечено к уголовной ответственности по делам связанным с наркотиками 13 иностранцев, все из них прибыли в регион из стран ближнего зарубежья.
Еще 20 ранее осужденных за наркотики иностранцев передали на родину для отбытия наказания на территории стран, в которых они родились.