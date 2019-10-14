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В Тюмени задержали иностранца с крупной партией наркотиков

14 октября 2019, 04:26
Фото: МВД РФ
В областной столице возбуждено уголовное дело по факту обнаружения крупной партии наркотиков.
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Тюмень

В УМВД России по Тюменской области рассказали, что стражи правопорядка возле дома по улице Широтной обратили внимание на уроженца ближнего зарубежья, который заметно нервничал. Его досмотрели и обнаружили при нем почти 30 свертков с наркотическим веществом. По словам задержанного, он планировал спрятать запрещенное вещество в тайниках города.

В квартире фигуранта уголовного дела сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще почти 300 гр. синтетических наркотиков, что составляет более 500 разовых доз.

С начала года в Тюменской области было привлечено к уголовной ответственности по делам связанным с наркотиками 13 иностранцев, все из них прибыли в регион из стран ближнего зарубежья.

Еще 20 ранее осужденных за наркотики иностранцев передали на родину для отбытия наказания на территории стран, в которых они родились.

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#Новости#Тюменская область#Наркоторговля#Наркотики#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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