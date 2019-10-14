nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменец получил вторую группу инвалидности и взыскал с врачей 300 тыс. рублей

14 октября 2019, 12:56
Фото: 1Mi
ОКБ № 2 заплатит 300 тыс. рублей пациенту. Отмечается, что тюменецу был причинен вред здоровью средней тяжести.
Сюжет
Тюмень

По данным прокуратуры, в июне 2016 года мужчина получил переломы костей левой голени со смещением. Хирурги прооперировали пациента и установили аппарат Илизарова. Через пять месяцев у тюменца выявили дестабилизацию аппарата и отправили на врачебную комиссию. В ходе лечения отмечено неправильное сращение переломов.

В апреле 2017 года в Кургане ему провели ещё одну операцию. В начале 2018 года медики отметили положительную динамику в лечении. Через 8 месяцев мужчина подал иск в Ленинский суд. В ходе процесса проведена экспертиза, она показала нарушения на этапе амбулаторного лечения в ОКБ. В результате пациент получил вторую группу инвалидности. С лечебного учреждения взыскали более 300 тыс. рублей.

#Новости#ОКБ №2#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25