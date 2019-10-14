Тюменец получил вторую группу инвалидности и взыскал с врачей 300 тыс. рублей

В апреле 2017 года в Кургане ему провели ещё одну операцию. В начале 2018 года медики отметили положительную динамику в лечении. Через 8 месяцев мужчина подал иск в Ленинский суд. В ходе процесса проведена экспертиза, она показала нарушения на этапе амбулаторного лечения в ОКБ. В результате пациент получил вторую группу инвалидности. С лечебного учреждения взыскали более 300 тыс. рублей.