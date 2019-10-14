Альфа-Банк осуществил внешнеторговую операцию с помощью блокчейн

Пилотный проект направлен на построение на блокчейн-платформе сквозного процесса финансирования цепочки поставок и интеграцию банковских инструментов в процесс поставок. В 2020 году Marco Polo даст возможность членам сети использовать набор программных интерфейсов (API), чтобы напрямую контактировать с ERP-системами. Это поможет участникам международного рынка проводить платежи, создавать платежные обязательства без отзывов и дисконтировать дебиторскую задолженность.