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Альфа-Банк осуществил внешнеторговую операцию с помощью блокчейн

14 октября 2019, 13:52
Фото: wikimedia.org
В рамках международной сети торгового финансирования Marco Polo Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и Альфа-Банк реализовали пилотный проект оплаты трансграничных поставок.

В запуске проекта приняли участие немецкие организации Commerzbank и Vesuvius GmbH. Это первая инициатива по финансированию импорт-экспортных операций между Россией и Германией в рамках Marco Polo, пишет Город55.

Пилотный проект направлен на построение на блокчейн-платформе сквозного процесса финансирования цепочки поставок и интеграцию банковских инструментов в процесс поставок. В 2020 году Marco Polo даст возможность членам сети использовать набор программных интерфейсов (API), чтобы напрямую контактировать с ERP-системами. Это поможет участникам международного рынка проводить платежи, создавать платежные обязательства без отзывов и дисконтировать дебиторскую задолженность.

Глава управления торгового финансирования Альфа-Банка Дина Меркулова рассказала, что этот проект очень важен для клиентов, потому что встроенные банковские инструменты оплаты, финансирования и дисконтирования делают международную торговлю более прозрачной и контролируемой.

Сейчас корпоративные процессы закупок и поставок сопровождаются большим количеством документов. Однако банковские инструменты не встроены в клиентские бизнес-процессы. Сеть Marco Polo, основанная на программной платформе R3 Corda, предоставляет клиентам Альфа-Банка множество решений, чтобы осуществлять международное торговое финансирование.

По словам директора казначейства НЛМК Анны Соколовой, предприятие решило принять участие в проекте, чтобы оптимизировать процесс сотрудничества с партнерами с помощью технологии распределенного реестра.

Соколова надеется, что Marco Polo обеспечит бесшовное взаимодействие участников внешнеторговых операций (финансовых организаций, поставщиков, страховых компаний), используя инструменты финансирования оборотных средств.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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