В Тюменской области будут ликвидированы все деревянные школы

В ближайшее время специалисты выйдут на строительную площадку и приступят к возведению школы в д. Епанчина Тобольского района. Площадь здания составляет более 200 кв.м. Свои двери распахнут два учебных класса, рассчитанных на обучение 12 учащихся начального звена в одну смену. Это вторая школа в Тюменской области, строительство которой началось в 2019 году.