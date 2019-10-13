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В Тюменской области будут ликвидированы все деревянные школы

13 октября 2019, 03:59
Фото: Правительство Тюменской области
Всего в ближайшие годы в регионе планируется построить 30 школ.

В Тюменской области по поручению главы региона Александра Моора действует программа по ликвидации школ в деревянном исполнении.

В ближайшее время специалисты выйдут на строительную площадку и приступят к возведению школы в д. Епанчина Тобольского района. Площадь здания составляет более 200 кв.м. Свои двери распахнут два учебных класса, рассчитанных на обучение 12 учащихся начального звена в одну смену. Это вторая школа в Тюменской области, строительство которой началось в 2019 году.

- По программе в Тюмени уже идет строительство школы в Казарово. Всего будет построено более 30 школ в Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Тобольском, Ялуторовском, Уватском и Ярковском районах», – говорит губернатор Тюменской области Александр Моор.

В рамках нацпроектов в области появятся еще больше школ и детсадов
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В школах будут работать учебные классы, рекреация, методический кабинет и гимнастический зал с раздевалками. Также будут обустроены проезды, тротуары, места отдыха, волейбольная и гимнастическая площадки. Завершить строительство планируется через год.

#Новости#Образование#Строительство#Общество#Школы#Тюмень#Виктория Ахремчук
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