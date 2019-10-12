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«Экономическая диверсия»: Производители против ограничений на рынке пальмового масла

12 октября 2019, 03:00
Фото: pixabay.com
Масложировом союзе выступили резко против запрета пальмового масла в России. Это стало реакцией на предложение поправок в закон о содержании вредных веществ в растительных маслах.

Отмечается, что «нигде в мире подобные показатели не нормируются». Новые стандарты потребуют времени на переход. Глава Масложирового союза Михаил Мальцев отметил, что инициативу лоббируют в странах ЕС и это повлияет только на экономический результат. По его мнению - это «экономическая диверсия в отношении России».

Евразийская экономическая комиссия предлагает регламентировать нормы содержания вредных глицидиловых эфиров.

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Ранее в РФ повысили НДС на пальмовое масло до 20% и отменила льготную ставку. В 2018 году наша страна увеличила покупки данной продукции на 19% до 1,06 млн тонн. Льготная ставка налога действовала на протяжении последних 15 лет, отмечают Новые известия.

#Новости#Производство#Россия#Пальмовое масло#Александр Мязин#Общество
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