«Экономическая диверсия»: Производители против ограничений на рынке пальмового масла

Отмечается, что «нигде в мире подобные показатели не нормируются». Новые стандарты потребуют времени на переход. Глава Масложирового союза Михаил Мальцев отметил, что инициативу лоббируют в странах ЕС и это повлияет только на экономический результат. По его мнению - это «экономическая диверсия в отношении России».
Евразийская экономическая комиссия предлагает регламентировать нормы содержания вредных глицидиловых эфиров.
Ранее в РФ повысили НДС на пальмовое масло до 20% и отменила льготную ставку. В 2018 году наша страна увеличила покупки данной продукции на 19% до 1,06 млн тонн. Льготная ставка налога действовала на протяжении последних 15 лет, отмечают Новые известия.