«Экономическая диверсия»: Производители против ограничений на рынке пальмового масла

Отмечается, что «нигде в мире подобные показатели не нормируются». Новые стандарты потребуют времени на переход. Глава Масложирового союза Михаил Мальцев отметил, что инициативу лоббируют в странах ЕС и это повлияет только на экономический результат. По его мнению - это «экономическая диверсия в отношении России».