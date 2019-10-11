Зарплата приближенных иркутского губернатора Левченко вырастет на 20%

Все помнят, что Иркутская область в нынешнем году получила значительный ущерб от паводка, 25 иркутян погибли, еще шестеро до сих пор не найдены. По меньшей мере 11 тысяч домов были затоплены в восьми районах области, больше тысячи домов разрушены. Однако губернатор никак не отметил усилия муниципальных работников, кто взял на себя борьбу со стихией, зато попросил премировать чиновников, кто засветился в зоне паводков, на сумму в почти 337 млн рублей.