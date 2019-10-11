Зарплата приближенных иркутского губернатора Левченко вырастет на 20%

В Заксобрание внесен проект закона, по которому оклад высшего должностного лица Иркутской области будет увеличен до 27 тысяч 167 рублей, то есть вырастет на 20 процентов. Авторы проекта объясняют эту сумму тем, что за точку отсчета взят размер ежемесячного оклада, установленный до 2016 года, с применением индексации в отношении заработных плат для госдолжностей Иркутской области на 4 процента в 2018-2019 годах и еще на 20 процентов с 1 октября 2019 года.
Сегодняшняя зарплата губернатора с учетом всех дополнительных выплат равна полумиллиону рублей и станет больше после подписания закона еще на 160 тысяч рублей. Также будут увеличены оклады другим госслужащим региона, в частности заместителям губернатора, представителям региона в Москве и губернатора — в Законодательном собрании, пишет irk.today.
Кроме того, Сергей Левченко намерен увеличить список поводов для начисления премиальных госслужащим. Будет премировать за заслуги в профессиональной организации событий, нацеленных на рост благосостояния области и ее жителей. Получится, что основание для премии появится у каждого приближенного к губернатору Приангарья коллеги, кто ездил презентовать область, например, в Австрию в разгар горнолыжного курорта или отправился с той же целью в командировку на Кубу.
Все помнят, что Иркутская область в нынешнем году получила значительный ущерб от паводка, 25 иркутян погибли, еще шестеро до сих пор не найдены. По меньшей мере 11 тысяч домов были затоплены в восьми районах области, больше тысячи домов разрушены. Однако губернатор никак не отметил усилия муниципальных работников, кто взял на себя борьбу со стихией, зато попросил премировать чиновников, кто засветился в зоне паводков, на сумму в почти 337 млн рублей.
А ведь многие из местных жителей, кто пострадал от воды, до сих пор ждут денежную компенсацию за жилье. Впереди зима, людям негде жить. А чиновники будут премированы в размере своего годового дохода.
В 2015 году, когда Левченко стал губернатором, он заявлял, что снизит зарплаты госаппарату и начнет это снижение с себя. Сегодня популизм губернатора иссяк, пришло время действовать трезво: при таком низком рейтинге продолжить свою работу в этом кресле на втором сроке он вряд ли сможет.