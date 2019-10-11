Трое тюменских юристов признаны виновными в аферах на 38 млн рублей

Следователи полагают, что группа действовал с 2010 по 2016 год. Помимо частной собственности аферисты могли завладеть муниципальным жильём. Для этого подыскивались «сожители». Далее подавался иск в суд для приватизации недвижимости. В ходе процесса установлены факты хищения жилплощади у двух дольщиков и обанкротившегося застройщика. Было отмечено несколько случаев, когда аферистам не удалось заполучить чужие квартиры.
За шесть лет преступники смогли завладеть 20 квартирами. Сумма ущерба составила 38 млн рублей. Трое обвиняемых получили от 5 до 6 лет колонии. Одна сообщница получила два года условно. Мошенникам также придется возместить пострадавшим почти 15 млн рублей.