Трое тюменских юристов признаны виновными в аферах на 38 млн рублей

Следователи полагают, что группа действовал с 2010 по 2016 год. Помимо частной собственности аферисты могли завладеть муниципальным жильём. Для этого подыскивались «сожители». Далее подавался иск в суд для приватизации недвижимости. В ходе процесса установлены факты хищения жилплощади у двух дольщиков и обанкротившегося застройщика. Было отмечено несколько случаев, когда аферистам не удалось заполучить чужие квартиры.