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Трое тюменских юристов признаны виновными в аферах на 38 млн рублей

11 октября 2019, 10:26
Фото: 1Mi
Тюменский суд вынес обвинительный приговор юристам, которые завладели жильём умерших людей. Четырёх человек признали виновными в мошенничестве и хищении.
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Тюмень

Следователи полагают, что группа действовал с 2010 по 2016 год. Помимо частной собственности аферисты могли завладеть муниципальным жильём. Для этого подыскивались «сожители». Далее подавался иск в суд для приватизации недвижимости. В ходе процесса установлены факты хищения жилплощади у двух дольщиков и обанкротившегося застройщика. Было отмечено несколько случаев, когда аферистам не удалось заполучить чужие квартиры.

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За шесть лет преступники смогли завладеть 20 квартирами. Сумма ущерба составила 38 млн рублей. Трое обвиняемых получили от 5 до 6 лет колонии. Одна сообщница получила два года условно. Мошенникам также придется возместить пострадавшим почти 15 млн рублей.

#Новости#Суды#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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