Роскачество: пивоваренную продукцию заменяют на коктейли из спирта и подсластителей

Отмечается, что исследованная продукция не имеет ничего общего с пивоварением. Основные компоненты для этих напитков – спирт и пищевые добавки. Бизнес называет их псевдопивным продуктом.
Исследователи проверили Mr. Twister со вкусом «Лимон», «Традиционный Джин-Тоник», «MARTY RAY COCKTAIL», и другие.
Специалисты не выявили в товарах присутствие продуктов брожения. В «ВИН Dворъ» – была увеличенная концентрация бензойной кислоты, ряд производителей используют больше подсластителей E954, E950. Большая часть производителей вводит покупателей в заблуждение. Это позволяет экономить на акцизах и обойти особый учёт алкогольной продукции.