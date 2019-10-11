Роскачество: пивоваренную продукцию заменяют на коктейли из спирта и подсластителей

Специалисты не выявили в товарах присутствие продуктов брожения. В «ВИН Dворъ» – была увеличенная концентрация бензойной кислоты, ряд производителей используют больше подсластителей E954, E950. Большая часть производителей вводит покупателей в заблуждение. Это позволяет экономить на акцизах и обойти особый учёт алкогольной продукции.