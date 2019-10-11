nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Роскачество: пивоваренную продукцию заменяют на коктейли из спирта и подсластителей

11 октября 2019, 12:41
Фото: pixabay.com
В Роскачестве провели большую проверку пива, которое продаётся в магазинах РФ. Оказалось, что данные напитки являются «коктейлями» из различных химических веществ и не соответствуют ГОСТу.

Отмечается, что исследованная продукция не имеет ничего общего с пивоварением. Основные компоненты для этих напитков – спирт и пищевые добавки. Бизнес называет их псевдопивным продуктом.

Исследователи проверили Mr. Twister со вкусом «Лимон», «Традиционный Джин-Тоник», «MARTY RAY COCKTAIL», и другие.

Тюменские власти предпринимают меры, чтобы производитель пива остался в регионе
Узнать подробнее

Специалисты не выявили в товарах присутствие продуктов брожения. В «ВИН Dворъ» – была увеличенная концентрация бензойной кислоты, ряд производителей используют больше подсластителей E954, E950. Большая часть производителей вводит покупателей в заблуждение. Это позволяет экономить на акцизах и обойти особый учёт алкогольной продукции.

#Новости#Производство#Пиво#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25