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Ишимец признался, где спрятал труп сожительницы

11 октября 2019, 10:33
Фото: Следственный Комитет по Тюменской области
В лесу обнаружен труп женщины. В убийстве обвиняется ее сожитель, который уже признал свою вину в совершении преступления.
Сюжет
Тюмень

Жителю Ишима, ранее судимому 44 - летнему мужчине, предъявлено обвинение в убийстве сожительницы. Мужчина признал вину в совершенном преступлении и показал место, где спрятал тело женщины.

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Предварительное следствие установило, что ночью 1 сентября 2019 года между обвиняемым и его сожительницей произошел конфликт. Пара в тот момент находилась в палатке, установленной в лесу под Ишимом. Во время ссоры мужчина несколько ударил свою сожительницу кулаками, а затем ранил ее ножом в шею. От полученной травмы женщина скончалась. Обвиняемый оттащил тело жертвы вглубь леса и спрятал. Через неделю труп был обнаружен. Злоумышленник задержан и заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Криминал#Общество#Происшествия#Тюмень#Виктория Ахремчук
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