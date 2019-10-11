Ишимец признался, где спрятал труп сожительницы

Предварительное следствие установило, что ночью 1 сентября 2019 года между обвиняемым и его сожительницей произошел конфликт. Пара в тот момент находилась в палатке, установленной в лесу под Ишимом. Во время ссоры мужчина несколько ударил свою сожительницу кулаками, а затем ранил ее ножом в шею. От полученной травмы женщина скончалась. Обвиняемый оттащил тело жертвы вглубь леса и спрятал. Через неделю труп был обнаружен. Злоумышленник задержан и заключен под стражу.