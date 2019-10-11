Экс-владелец отеля «Ремезов» в Тюмени не вернул 10 млн рублей и скрывается от МВД

В 2017 году сын Александра Коновалова познакомил двух предпринимателей Сергея Кормина и владельца «Столицстрой» Никитина. Через некоторое время они заключили соглашение о кредите на 10 млн. Никитин выплачивал долг, но потом перестал. Кормин начал давить на сына Коновалова и попросил оформить доверенность на дом отца. Через год недвижимость продали.
Предприниматель обратился в Ленинский суд Тюмени, но сделку не признали недействительной. Далее он написал заявление в полицию.
В настоящее время Никитин продал долю в отеле «Ремезов», а его местоположение неизвестно. Бывшая жена бизнесмена отмечает, что к ней постоянно приходят люди и требуют отдать долги на миллионы рублей. По данным URA.RU, в полиции зарегистрировали заявление Александра Коновалова.