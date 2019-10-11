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Posted 11 октября 2019, 11:02

Published 11 октября 2019, 11:02

Modified 20 октября 2022, 03:44

Updated 20 октября 2022, 03:44

Депутаты Тюменской облдумы оценили эффективность реализации экологической реформы

11 октября 2019, 11:02
10 октября прошло выездное заседание профильного комитета Тюменской областной Думы. Депутаты посетили тюменский мусоросортировочный завод, от эффективности работы которого зависит успех реализации национального проекта «Экология» в регионе.

Мусоросортировочный завод, расположенный в областной столице, является центральным в регионе объектом системы обращения с отходами. Тюменский МСЗ, самым первым в Уральском федеральном округе - построен в рамках концессионного соглашения между региональными властями и частным инвестором.

Современные технологии, которые применяют на заводе при сортировке мусора, позволили «Тюменскому экологическому объединению» снизить нагрузку с Велижанского полигона. Срок его службы по захоронению мусора должен быть завершен в 2021 году, но на сегодняшний день, специалисты считают возможным продлить его работу до 2024 года.

Тюменские депутаты уже не в первый раз проявляют интерес к мусоросортировочному предприятию. От эффективности работы МСЗ во многом зависит успех реализуемого в Тюменской области нацпроекта «Экология». В области развивается новая система обращения с отходами и их утилизацией. Парламентарии оценили современное техническое оснащение завода и новую систему контроля, которая позволяет точно фиксировать и учитывать все виды и объёмы ввозимых отходов. Она полностью исключает возможность попадания ТКО, не прошедших обработку и не допускает запрещенного захоронения.

Кроме того, народных избранников интересовали планы предприятия по модернизации производства, вопросы рекультивации полигонов, условия труда и соцобеспечение работников завода. Они также выслушали о том, как организовано взаимодействие с предприятиями, включенными в систему обращения с ТКО.

Депутаты Тюменской областной думы оценили промежуточные результаты деятельности МСЗ и предложили руководству завода продолжать участие в работе над совершенствованием экологического законодательства с учётом практического опыта организации.

«Мы готовы поддержать экономически обоснованные и целесообразные предложения от регионального оператора по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство, направленные на совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами и повышение качества предоставляемых услуг населению»,подчеркнул депутат Тюменской областной Думы Глеб Трубин.

#Ирина Швецова#Экономика#Тюмень#Новости
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