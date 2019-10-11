Депутаты Тюменской облдумы оценили эффективность реализации экологической реформы

Тюменские депутаты уже не в первый раз проявляют интерес к мусоросортировочному предприятию. От эффективности работы МСЗ во многом зависит успех реализуемого в Тюменской области нацпроекта «Экология». В области развивается новая система обращения с отходами и их утилизацией. Парламентарии оценили современное техническое оснащение завода и новую систему контроля, которая позволяет точно фиксировать и учитывать все виды и объёмы ввозимых отходов. Она полностью исключает возможность попадания ТКО, не прошедших обработку и не допускает запрещенного захоронения.