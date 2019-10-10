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Врачам-гастарбайтерам помогут получить паспорт России в упрощенном порядке

10 октября 2019, 13:47
Фото: 1Mi
Минздрав РФ предлагает решить проблему недостатка медработников за счёт гастарбайтеров. При этом кадровый потенциал может покрыть только 4% необходимых вакансий.

В настоящий момент Минтруд и Минздрав прорабатывают эту возможность. Отмечается, что в России не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и педиатров. Всего в больницах и поликлиниках требуется около 4 тыс. специалистов и около 130 тыс. медсестер.

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По данным «Известий», медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. Необходимый сертификат, дающий право на работу, выдается Росздравнадзором. Нехватка специалистов отмечается в мегаполисах и небольших городах страны. Вопрос индексации зарплат медработников в 2020 году до сих пор не решен в правительстве. По мнению экспертов, увеличение выплат стоит ждать только в середине 2020 года.

#Новости#Врачи#Кадры#Александр Мязин#Общество
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