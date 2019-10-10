Врачам-гастарбайтерам помогут получить паспорт России в упрощенном порядке

По данным «Известий», медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. Необходимый сертификат, дающий право на работу, выдается Росздравнадзором. Нехватка специалистов отмечается в мегаполисах и небольших городах страны. Вопрос индексации зарплат медработников в 2020 году до сих пор не решен в правительстве. По мнению экспертов, увеличение выплат стоит ждать только в середине 2020 года.