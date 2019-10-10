Шоу «Поколение М: Blog&Voice» собрало более 4 тысяч зрителей в Тюмени и Тобольске

«Шоу вызывало живой интерес у жителей региона: особенно это заметно в пространстве социальных сетей. Сотни сториз и постов с концерта, селфи, фото и видео с кумирами молодежи – все это мы видели в течение нашего тура в Тюмень и Тобольск. Отклик, который мы получили среди жителей региона, позволяет нам говорить с уверенностью: масштабные культурные мероприятия в регионе МТС будет проводить и в дальнейшем. А в «межсезонье» приглашаю талантливых ребят активно участвовать в федеральном проекте «Поколение М», чтобы получить потрясающие карьерные возможности», - говорит директор филиала МТС в Тюменской области Евгений Малыхин.