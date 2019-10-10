nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Шоу «Поколение М: Blog&Voice» собрало более 4 тысяч зрителей в Тюмени и Тобольске

10 октября 2019, 07:54
Фото: пресс-служба МТС
Масштабный музыкальный концерт МТС посетило более 3500 гостей в Тюмени и более 500 – в Тобольске.
Сюжет
Тюмень

Совокупная аудитория шоу «Поколение М: Blog&Voice» в Тюменской области составила более 4 000 человек. Каждый третий посетитель шоу, по подсчетам МТС, отметил свое посещение и в социальных сетях. При этом более 85% постов, которые размещали тюменцы, были опубликованы в Instagram. Активно следили тюменцы и за онлайн-трансляцией проекта на странице «Поколения М» В контакте: по состоянию на 8 октября зафиксировано 343 859 просмотров.

Уже после шоу тюменские подростки продолжают активно загружать работы на сайт проекта «Поколение М»: количество работ уже перевалило за 200. Каждая из них претендует на победу в федеральном конкурсе, который стартовал в октябре: итоги будут подведены в конце школьного года. Благодаря усилившейся вовлеченности конкурсантов, Тюменская область поднялась в общем рейтинге творчески активных регионов, который ведет проект «Поколение М» на 7 место, перескочив сразу на 22 позиции.

Фото: пресс-служба МТС

«Шоу вызывало живой интерес у жителей региона: особенно это заметно в пространстве социальных сетей. Сотни сториз и постов с концерта, селфи, фото и видео с кумирами молодежи – все это мы видели в течение нашего тура в Тюмень и Тобольск. Отклик, который мы получили среди жителей региона, позволяет нам говорить с уверенностью: масштабные культурные мероприятия в регионе МТС будет проводить и в дальнейшем. А в «межсезонье» приглашаю талантливых ребят активно участвовать в федеральном проекте «Поколение М», чтобы получить потрясающие карьерные возможности», - говорит директор филиала МТС в Тюменской области Евгений Малыхин.

Фото: пресс-служба МТС

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25