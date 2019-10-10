Шоу «Поколение М: Blog&Voice» собрало более 4 тысяч зрителей в Тюмени и Тобольске

Совокупная аудитория шоу «Поколение М: Blog&Voice» в Тюменской области составила более 4 000 человек. Каждый третий посетитель шоу, по подсчетам МТС, отметил свое посещение и в социальных сетях. При этом более 85% постов, которые размещали тюменцы, были опубликованы в Instagram. Активно следили тюменцы и за онлайн-трансляцией проекта на странице «Поколения М» В контакте: по состоянию на 8 октября зафиксировано 343 859 просмотров.
Уже после шоу тюменские подростки продолжают активно загружать работы на сайт проекта «Поколение М»: количество работ уже перевалило за 200. Каждая из них претендует на победу в федеральном конкурсе, который стартовал в октябре: итоги будут подведены в конце школьного года. Благодаря усилившейся вовлеченности конкурсантов, Тюменская область поднялась в общем рейтинге творчески активных регионов, который ведет проект «Поколение М» на 7 место, перескочив сразу на 22 позиции.
«Шоу вызывало живой интерес у жителей региона: особенно это заметно в пространстве социальных сетей. Сотни сториз и постов с концерта, селфи, фото и видео с кумирами молодежи – все это мы видели в течение нашего тура в Тюмень и Тобольск. Отклик, который мы получили среди жителей региона, позволяет нам говорить с уверенностью: масштабные культурные мероприятия в регионе МТС будет проводить и в дальнейшем. А в «межсезонье» приглашаю талантливых ребят активно участвовать в федеральном проекте «Поколение М», чтобы получить потрясающие карьерные возможности», - говорит директор филиала МТС в Тюменской области Евгений Малыхин.