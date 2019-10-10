Приложение Альфа-Банка подходит для людей с ограниченными возможностями

Вместе с тем, управляющий партнер USABILITYLAB Дмитрий Сатин подчеркнул, что рейтинг общедоступности в исследовании мобильных приложений, проводимом ежегодно, начали применять в 2017 году, а уже в 2019 был выделен сегмент, занимающийся только повышением доступности приложений.