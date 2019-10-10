Приложение Альфа-Банка подходит для людей с ограниченными возможностями

Gorod55.ru пишет, что по словам директора по цифровому бизнесу Альфа-Банка Ивана Пяткова, цифровая трансформация банковских услуг является необходимым элементом современного мира, и сервисные услуги Альфа-Банка доступны для всех клиентов.
Вместе с тем, управляющий партнер USABILITYLAB Дмитрий Сатин подчеркнул, что рейтинг общедоступности в исследовании мобильных приложений, проводимом ежегодно, начали применять в 2017 году, а уже в 2019 был выделен сегмент, занимающийся только повышением доступности приложений.
Сатин указал на то, что на данный момент банковские организации проводят масштабную работу по “кастомизации” продуктов для людей с ограниченными возможностями. В USABILITYLAB надеются, что такие проекты акцентируют внимание разработчиков банковских приложений на проблемы наименее защищенного сегмента пользователей.
Аналитики компании USABILITYLAB обозначили проблемы доступности приложения, учитывая при этом факторы, затрудняющие работу пользователей в пяти категориях: группы незрячих, слабовидящих, с нарушением моторики, нарушения слуха и люди без таких факторов особенностей. Оценивание происходило на основе стандарта ГОСТ Р 52872-2012 и инструкции по использованию веб-контента WCAG 2.1
По итогам исследования был создан перечень из 12 банков, первое место в котором заняло приложение Альфа-Мобайл, признанное лучшим как на платформе iOS, так и Android.