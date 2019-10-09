Тоболяк угнал машину без бензина, его задержали

Стражам правопорядка удалось задержать злоумышленники. Мужчина пояснил, что не хотел идти домой пешком, а заприметив чужой автомобиль, попытался его угнать. Сделать этого у него не получилось. Двигатель автомобиля так и не запустился.
Тогда он вскрыл другое авто, завел двигатель и поехал в сторону дома. Поезда продлилась всего несколько минут, через пару километров в машине закончился бензин. Злоумышленник бросил транспортное средство и на этот раз продолжил свой путь пешком.
По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.