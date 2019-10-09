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Тоболяк угнал машину без бензина, его задержали

9 октября 2019, 04:29
Фото: 1Mi
В дежурную часть тобольской полиции обратились сразу двое местных жителей, которые рассказали об угоне своих автомобилей. Случаи объединяло то, что они произошли на парковке возле жилого дома в восьмом микрорайоне.

Стражам правопорядка удалось задержать злоумышленники. Мужчина пояснил, что не хотел идти домой пешком, а заприметив чужой автомобиль, попытался его угнать. Сделать этого у него не получилось. Двигатель автомобиля так и не запустился.

Тогда он вскрыл другое авто, завел двигатель и поехал в сторону дома. Поезда продлилась всего несколько минут, через пару километров в машине закончился бензин. Злоумышленник бросил транспортное средство и на этот раз продолжил свой путь пешком.

По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

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