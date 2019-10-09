Политики в Instagram: как ведут себя там те, кому когда-то мы отдали свой голос

«Отопление когда включите, НЕЛЮДИ???!!!»
Александр Моор
Количество подписчиков: 30,1 тысяч
Начинать анализ надо, пожалуй, с самого главного человека региона. Главного — как минимум, по должности. Губернатор Тюменской области Александр Моор завел страничку в Instagram летом прошлого года, когда еще в графе его (нужное слово вставить) была приставка врио. С тех пор глава региона активно пользуется социальной сетью, публикует посты и сторис — в формате как обычных фотографий, так и видеоряда.
Напротив его никнейма находится галочка, символизирующая, что аккаунт верифицирован.
Спустя чуть больше года Александр Моор набрал 30,1 тысяч подписчиков и сделал 246 публикации.
Однако есть предположение, что не все пользователи являются «живыми». Так, недавно Центр политической конъюнктуры обнародовал доклад о деятельности глав регионов в социальных сетях. Из отчета стало известно, что у Моора 34% подписчиков — это боты. Но эту информацию оперативно опровергли в региональном департаменте общественных связей. Павел Белявский заявлял, что закупка ботов не проводилась. И отдельно подчеркнул, что это опасное дело.
Аккаунт ведется от первого лица. Посты информативные. В некоторых случаях присутствуют хэштеги и геотеги. Стилистика текста официально-деловая. Количество лайков в большинстве из просмотренных постов достигает более 500 сердечек.
Сам Александр Моор не остался в стороне и также подписался на нескольких своих коллег. Всего он подписан на 17 аккаунтов. Среди них — губернаторы ХМАО, ЯНАО, Курганской и Свердловской области, а также Республики Татарстан Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов, Вадим Шумков, Евгений Куйвашев и Рустам Минниханов соответственно; мэр Москвы Сергей Собянин; председатель правительства страны Дмитрий Медведев.
Что насчет комментариев к постам главы Тюменской области. Они имеются. Иногда люди пишут не совсем не по тематике опубликованного поста, делятся своими проблемами. Так, например, к последнему посту Моора часть сообщений касалась отопления: «Отопление когда включите, НЕЛЮДИ???!!!», — возмущенно интересовался один из пользователей. Стоит отметить, что он — в данном случае она, если судить по никнейму — получил ответ, но только не от главы региона, а от аккаунта «Тюмень — наш дом». Из проанализированных постов становится понятно, что сам губернатор на комментарии не отвечает. На вопросы и претензии жителей региона отвечают различные пресс-службы.
Андрей Артюхов
Количество подписчиков: 1153
Заместитель председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов завел страничку в Instgram в канун нового года — по крайней мере, первая публикация у него датируется 28 декабря 2018 года. С тех пор секретарь регионального отделения «Единой России» опубликовал 264 поста. Лайки летят: их обычно больше 150, а вот комментариев меньше, чем у Морра — варьируется от нуля до пяти. Бывает и больше, но редко.
Обращает на себя внимание количество пользователей, на которых подписан Артюхов — 635. И там далеко не все коллеги Андрея Артюхова.
В своих постах он сообщает о своей деятельности, о встречах, о проведенных мероприятиях. Сообщения по размерам короче, чем у главы региона, но в похожей стилистике. Активно продвигает проект «Конек-горубнок».
Максим Афанасьев
Количество подписчиков: 4218
Глава Тобольска также является активным пользователем Instagram. Активничать он начал после того, как занял главенствующий пост во втором по величине городе Тюменской области. За четыре месяца Афанасьев опубликовал 240 постов. Стилистика письма такая же, как и исследуемых выше героев, но всегда присутствуют хэштеги.
На комментарии к постам Максим Афанасьев не отвечает. Этим занимаются, как и в случае с Моором, различные пресс-службы. Пользователи пишут про свои проблемы, но также встречаются комментарии, в которых жители благодарят мэра за что-либо.
«Не зашкварно<…>?»
Глеб Трубин
Количество подписчиков: 477
Депутат Тюменской областной думы и руководитель фракции ЛДПР в регионе Глеб Трубин хоть и завел Instagram три года назад, но, судя по публикациям, не является ярым его пользователем. Всего девять постов. На некоторых отсутствуют комментарии. Но к фотографии, на которой он запечатлен с губернатором Моором, один из пользователей написал: «Не зашкварно „Опозиционеру“ с Единоросом то?» (видимо, фотографироваться). Тем не менее, ответа юзер не получил.
Владимир Пискайкин
Количество подписчиков: 431
У зампредседателя Тюменской облдумы и главного эсера региона Владимира Пискайкина Instagram немного живее, чем у его коллеги по цеху. Чего стоит пост от 2 августа, в котором Пискайкин рассказал, как служил в ВДВ. Фотографии варьируются от официальных до неформальных. Неотъемлемой частью публикаций также являются хэштеги.
Александр Чепик
Количество подписчиков: 10,4 тысяч
Депутат Тюменской областной думы от КПРФ в Instagram`e с 2013 года. Но активно соцсетью начал пользоваться спустя аж пять лет. За полтора года Чепик успел нарастить (или накрутить?) более десяти тысяч подписчиков. Судя по всему, аккаунт ведет сам. Не забывает и про хэштеги. Посты носят неформальный характер. С учетом такого большого числа подписчиков активности у Чепика под публикациями мала — количество лайков редко достигает 500, а с комментариями вообще все тихо.
#самыйдобрыйдепутат
Артем Зайцев
Количество подписчиков: 1261
Этим хэштегом сопровождает свои посты бывший кандидат на пост губернатора Тюменской области. Зайцев активно пользуется соцсетью, где рассказывает о своей и партийной (он из ЛДПР) деятельности. Частенько мелькает желто-синий цвет. Иногда разбавляет посты фотографиями из личной жизни — детей, жены, совместных путешествий.
Владимир Майер
Количество подписчиков: 158
Депутат тюменской облдумы в инстаграме недавно — с 11 сентября. Но почти за месяц уже успел опубликовать 44 поста. Майер любит теннис, посещает различные концерты, рыбачит. Много селфи. Этим он отличается от других чиновников.
Елена Майер
Количество подписчиков: 343
Дочка народного избранника является директором областного департамента культуры. Она ведет инстаграм с 2013 года. Давным-давно восхищалась тобольским Кремлем, следила за Олимпиадой в Сочи, решала тотальный диктант. Но заняв чиновничью должность, Майер перешла на более официозную сторону. Теперь ее аккаунт пестрит деловыми фотографиями и таким же стилем письма.