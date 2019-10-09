Политики в Instagram: как ведут себя там те, кому когда-то мы отдали свой голос

Что насчет комментариев к постам главы Тюменской области. Они имеются. Иногда люди пишут не совсем не по тематике опубликованного поста, делятся своими проблемами. Так, например, к последнему посту Моора часть сообщений касалась отопления: «Отопление когда включите, НЕЛЮДИ???!!!», — возмущенно интересовался один из пользователей. Стоит отметить, что он — в данном случае она, если судить по никнейму — получил ответ, но только не от главы региона, а от аккаунта «Тюмень — наш дом». Из проанализированных постов становится понятно, что сам губернатор на комментарии не отвечает. На вопросы и претензии жителей региона отвечают различные пресс-службы.