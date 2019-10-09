Константин Синцов: наше сельское хозяйство ждет бурный рост

Сейчас компания следует стратегии, для реализации которой требуются финансовые вложения. В августе текущего года ВТБ приобрел контрольный пакет акций компании (50%+1) РТК. Банк решил купить акции перевозчика не только из-за выгодных условий, но и потому что верил в стратегию компании. Теперь деньги, которая дает отрасль, можно направить на то, чтобы увеличить конкурентоспособность российского зерна. Об этом сообщает «Коммерсант».