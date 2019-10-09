Константин Синцов: наше сельское хозяйство ждет бурный рост

Сейчас компания следует стратегии, для реализации которой требуются финансовые вложения. В августе текущего года ВТБ приобрел контрольный пакет акций компании (50%+1) РТК. Банк решил купить акции перевозчика не только из-за выгодных условий, но и потому что верил в стратегию компании. Теперь деньги, которая дает отрасль, можно направить на то, чтобы увеличить конкурентоспособность российского зерна. Об этом сообщает «Коммерсант».
По словам Синцова, компания занимается реализацией понятной программы обновления парка, разработанной с учетом современных технологий для вывоза зерна. В ГК РТК знают, как должна развиваться технология перевозок и какой объем парка на сети необходим.
Синцов рассказал, что в России есть регионы с неподходящей для грузоперевозок инфраструктурой, поэтому большую часть времени вагон простаивает в парке. Чтобы исправить это, компании вынуждены были сбалансировать парки между странами причерноморского зернового пула.
В РТК наладили сотрудничество с крупными зернотрейдерами и договорились, чтобы они возили зерно тем парком, который предоставляла компания. За несколько лет удалось выстроить логистику и сформировать аналитический центр, который позволил выступить в Минсельхоз РФ, АО ОЗК, РЖД и доказать крупными трейдерам, что консолидированная логистика РТК отличается безопасностью и надежностью.
По мнению Константина Синцова, сейчас российский рынок находится не на пике, а только на старте. При этом, РТК поставила перед собой задачу увеличить объем перевозимого зерна за счет улучшения технологии.
Компания «Транслес» (входит в ГК РТК), сумела получить то, в чем нуждалась, - эффективную платформу, отметил Синцов. Оператор хорошо справляется с объемами перевозок и существующим парком.
Несмотря на летние пожары, от которых пострадала лесная отрасль, бизнес снова активно развивается. Уменьшение объемов и рост обработки возмещается перетоком на рельсы. Компания сохранит запланированные в начале 2019 года объемы и продолжит реализовывать инвестиционные программы по замене парка.