Альфа-Банк привлек стратегического инвестора в онлайн-сервис «Поток»

Альфа-Банк первым среди других российских организаций начал инвестировать в создание краудфандинговой онлайн-платформы для малого бизнеса. Главный финдиректор Альфа-Банка Алексей Чухлов рассказал, что за четыре года существования сервиса получилось выстроить бизнес-процессы, а также наладить работу «Потока», чтобы он приносил ощутимую операционную прибыль. Сегодня «Поток» представляет из себя полноценный бизнес, который развивается очень уверенно.