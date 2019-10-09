Альфа-Банк привлек стратегического инвестора в онлайн-сервис «Поток»

Эта сделка поможет «Потоку» расширить список клиентов, привлечь больше инвесторов и заемщиков среди представителей малого бизнеса. Об этом сообщает Город55.
В 2015 году ООО «Поток Диджитал» появился внутри Альфа-Банка как технологичный стартап. Как только платформа заработала, она быстро снискала популярность, потому что позволила представителям малого бизнеса одалживать средства у инвесторов-физлиц.
Выгода от краудфандингового проекта очевидна для обеих сторон: если бизнесменам трудно получить банковский кредит, то они могут занять деньги у физических лиц, которые получат от инвестиций более высокий доход, чем по банковским депозитам.
С тех пор, как был запущен «Поток», инвесторы перечислили бизнесменам девять тысяч займов на общую сумму семь миллиардов рублей. С помощью платформы «Поток» тысячи небольших компаний и индивидуальных предпринимателей смогли занять средства и вложить их в развитие своего бизнеса.
Каждый месяц в сервисе «Поток» инвесторы выделяют примерно 400 миллионов рублей заемных средств
Альфа-Банк первым среди других российских организаций начал инвестировать в создание краудфандинговой онлайн-платформы для малого бизнеса. Главный финдиректор Альфа-Банка Алексей Чухлов рассказал, что за четыре года существования сервиса получилось выстроить бизнес-процессы, а также наладить работу «Потока», чтобы он приносил ощутимую операционную прибыль. Сегодня «Поток» представляет из себя полноценный бизнес, который развивается очень уверенно.
По словам управляющего партнера FinTech Capital Юрия Попова, «Поток» остается самой крупной онлайн-платформой в РФ, позволяющей розничным инвесторам с выгодой вложить средства, а представителям малого бизнеса – оформить займ, не выходя из дома. Рынок нуждался в таком сервисе и заинтересован в нем, подчеркнул Попов.
Фонд FinTech Capital появился два года назад. Его специализация - инвестиции в сфере финансовых технологий и альтернативного кредитования.