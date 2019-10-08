ВСК выплатила 385 млн рублей в связи с пожаром на ледоколе «Виктор Черномырдин»

27 ноября 2018 г. при проведении работ на палубе строящегося ледокола в непосредственной близости от цистерны заправленной тяжелым топливом, произошло воспламенение горючих паров и взрыв. В результате взрыва произошел разлив топлива из цистерны и возник пожар. Повреждение получили корпус судна и смонтированное оборудование. Пострадали двое рабочих.
По результатам проведенных осмотров поврежденного судна и изучения документов, стоимость восстановления определена в размере 385 млн руб. Событие признано страховым случаем. Страховое возмещение выплачено в полном объёме.
Качественное урегулирование страховых событий одна из главных задач страховщика. Благодаря страхованию наши клиенты всегда могут рассчитывать на надежную защиту в случае непредвиденных обстоятельств. Полис ВСК позволяет получить компенсацию ущерба в сжатые сроки и возместить финансовые потериотметил председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.