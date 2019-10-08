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Тюменцы смогут отследить работу камер и 320 городских светофоров

8 октября 2019, 03:00
Фото: 1Mi
МКУ «Тюменьгортранс» анонсировал новые сервисы по геолокации. Жители города смогут отследить работу 320 светофором, маршрутов основных автобусов и проведении дорожных работ.
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Тюмень

Отмечается, что новые возможности должны помочь в организации движения в областной столице. На карте можно увидеть установленные камер ГИБДД, проверить работу остановок и обраться в сервисную службу. Там же есть точный адрес всех указанных объектов.

Специалисты отмечают, что основная масса камер расположена на Червишевском и Тобольском трактах, улицах Мориса Тореза и Профсоюзной. По словам главы МКУ «Тюменьготранс» сервисы полезны для пешеходов и местных автолюбителей.

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#Новости#Автобусы#Светофоры#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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