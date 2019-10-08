Тюменцы смогут отследить работу камер и 320 городских светофоров

Отмечается, что новые возможности должны помочь в организации движения в областной столице. На карте можно увидеть установленные камер ГИБДД, проверить работу остановок и обраться в сервисную службу. Там же есть точный адрес всех указанных объектов.
Специалисты отмечают, что основная масса камер расположена на Червишевском и Тобольском трактах, улицах Мориса Тореза и Профсоюзной. По словам главы МКУ «Тюменьготранс» сервисы полезны для пешеходов и местных автолюбителей.
Тюменские дачные автобусы будут работать 28 октября. Число дачников постепенно снижается из-за холодной погоды. Других изменений в расписании пока не предвидится.