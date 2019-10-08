Сосед спас пятилетнего ребенка из горящей квартиры в Тюмени

Отмечается, что огонь вспыхнул в 11:45. На место пожара прибыли 11 единиц спецтехники. Через 30 минут пламя было потушено. Изначально МЧС сообщало, что пострадавших нет, но потом в ведомстве уточнили, что одного ребенка передали фельдшерам скорой помощи.