Сосед спас пятилетнего ребенка из горящей квартиры в Тюмени

Отмечается, что огонь вспыхнул в 11:45. На место пожара прибыли 11 единиц спецтехники. Через 30 минут пламя было потушено. Изначально МЧС сообщало, что пострадавших нет, но потом в ведомстве уточнили, что одного ребенка передали фельдшерам скорой помощи.
Тюменцы отмечают, что из горящей квартиры соседи вытащили 5-летнего мальчика. Возможно он находился дома один. Известно, что огонь распространился в одной из комнат и на балконе. Специалисты обследуют место происшествия.
7 октября в Тюмени в многоэтажке на Республики случился пожар. По данным МЧС, возгорание произошло из-за курильщика. В инциденте пострадали два человека, почти 20 жильцов были эвакуированы из здания.