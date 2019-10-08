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Сосед спас пятилетнего ребенка из горящей квартиры в Тюмени

8 октября 2019, 10:26
Фото: ЧС Тюмень
На улице Александра Протозанова 8 октября произошел пожар в квартире на третьем этаже. В момент ЧП сосед вытащил из квартиры ребенка, а спасатели эвакуировали 20 человек.
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Тюмень

Отмечается, что огонь вспыхнул в 11:45. На место пожара прибыли 11 единиц спецтехники. Через 30 минут пламя было потушено. Изначально МЧС сообщало, что пострадавших нет, но потом в ведомстве уточнили, что одного ребенка передали фельдшерам скорой помощи.

Тюменцы отмечают, что из горящей квартиры соседи вытащили 5-летнего мальчика. Возможно он находился дома один. Известно, что огонь распространился в одной из комнат и на балконе. Специалисты обследуют место происшествия.

Названа предварительная причина пожара в Тюменской колонии
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7 октября в Тюмени в многоэтажке на Республики случился пожар. По данным МЧС, возгорание произошло из-за курильщика. В инциденте пострадали два человека, почти 20 жильцов были эвакуированы из здания.

#Новости#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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