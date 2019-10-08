Регионы «тюменской матрешки» рекордными темпами расселяют аварийки

Плановый показатель по расселёнию ветхого и аварийного жилья в 2019 году Тюменская область выполнила полностью. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев на пленарном заседании расширенной стратегической сессии по развитию ЖКХ.
По словам министра, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа справились с этой работой на 100%. Всего досрочно закрыли программу 15 регионов.
На 1 октября в Тюменской области расселено свыше 13 тыс. квадратных метров аварийного фонда, что в четыре раза выше установленного показателя. До конца года новоселье отметит еще почти тысяча человек.
- На протяжении шести лет в Тюменской области вводится порядка 1,4 млн квадратных метров жилья. Нам нужно в этом объеме жильё не только построить, оно должно быть качественным и востребованным. Что касается программы переселения из аварийного жилья, то в этом направлении у нас уже накоплен серьёзный опыт, и в последние годы Тюменская область выполняла программу с опережением срока,– сказал глава региона Александр Моор, отметив, что эта работа продолжится и дальше.