Регионы «тюменской матрешки» рекордными темпами расселяют аварийки

- На протяжении шести лет в Тюменской области вводится порядка 1,4 млн квадратных метров жилья. Нам нужно в этом объеме жильё не только построить, оно должно быть качественным и востребованным. Что касается программы переселения из аварийного жилья, то в этом направлении у нас уже накоплен серьёзный опыт, и в последние годы Тюменская область выполняла программу с опережением срока,– сказал глава региона Александр Моор, отметив, что эта работа продолжится и дальше.