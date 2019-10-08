Крафтовое пиво никуда не денется, в этом уверен тюменский производитель

Корреспондент «Нашего города» поговорил с представителем одной из тюменских пивоварен. Как он уверяет, ГОСТ не изменится, а будет таким, какой есть и сейчас, и переживать не за что.
«Это тоже не так [о возможности приравнивания крафтового пива к контрафакту]. Как говорится, это хайп, который взялся непонятно откуда, и реальности не соответствует. Ничего такого не произойдет», – говорит наш собеседник.
Он объясняет, что существует ГОСТ, по которому есть пиво и пивные напитки, и в 2021 это не изменится.
«То, что было пивом, останется пивом; что было пивным напитком на сегодняшний день, им же и останется. На самом деле, эта новость непонятно, откуда взялась, и она не очень достоверна. Новый регламент повторяет существующий на сегодняшний день ГОСТ. Там ничего не изменится. Паниковать рано. Видимо, кто-то что-то недопонял», – добавил собеседник «Нашего города».