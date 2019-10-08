Крафтовое пиво никуда не денется, в этом уверен тюменский производитель

«То, что было пивом, останется пивом; что было пивным напитком на сегодняшний день, им же и останется. На самом деле, эта новость непонятно, откуда взялась, и она не очень достоверна. Новый регламент повторяет существующий на сегодняшний день ГОСТ. Там ничего не изменится. Паниковать рано. Видимо, кто-то что-то недопонял», – добавил собеседник «Нашего города».