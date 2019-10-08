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Кириенко: 46,5 тысяч человек прошли регистрацию на конкурс "Лидеры России"

8 октября 2019, 13:38
Фото: kremlin.ru
Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что несколько дней после того, как стала доступна регистрация на конкурс управленцев «Лидеры России», 46,5 тысяч человек из разных стран мира подали заявки.

В пятницу, 4 октября прошло заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия - страна возможностей». На мероприятии было объявлено о начале конкурса. Регистрация открыта до 27 октября. Об этом сообщают «Новые известия».

Конкурс «Лидеры России» - самый главный и приоритетный проект платформы «Россия - страна возможностей», о запуске которой российский лидер Владимир Путин объявил на Всемирном фестивале молодежи и студентов (Сочи) в 2017 году. Платформа создана для реализации образовательных, кадровых и социальных проектов, которые помогут гражданам России проявить свои способности в самых разных общественных сферах, а также продвинуть личные инициативы. В прошлом году была создана одноименная некоммерческая организация, которая занимается развитием платформы.

Первый конкурс «Лидеры России» собрал около 200 тысяч человек. Победу одержали лишь 103 участника.

В 2018 году участие в конкурсе приняли 227 тысяч человек. Тогда же проект приобрел международный статус, поскольку собрал людей из 68 государств мира, которые приехали в РФ, чтобы показать свои навыки управленцев. В полуфинал удалось выйти 3,3 тысячам человек, среди которых было 18 иностранных граждан (из Украины, Азербайджана, Казахстана, Беларуси). В финал пробились 300 человек, а 104 стали победителями конкурса.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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