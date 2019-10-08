Кириенко: 46,5 тысяч человек прошли регистрацию на конкурс "Лидеры России"

В 2018 году участие в конкурсе приняли 227 тысяч человек. Тогда же проект приобрел международный статус, поскольку собрал людей из 68 государств мира, которые приехали в РФ, чтобы показать свои навыки управленцев. В полуфинал удалось выйти 3,3 тысячам человек, среди которых было 18 иностранных граждан (из Украины, Азербайджана, Казахстана, Беларуси). В финал пробились 300 человек, а 104 стали победителями конкурса.