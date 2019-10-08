Кириенко: 46,5 тысяч человек прошли регистрацию на конкурс "Лидеры России"

В пятницу, 4 октября прошло заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия - страна возможностей». На мероприятии было объявлено о начале конкурса. Регистрация открыта до 27 октября. Об этом сообщают «Новые известия».
Конкурс «Лидеры России» - самый главный и приоритетный проект платформы «Россия - страна возможностей», о запуске которой российский лидер Владимир Путин объявил на Всемирном фестивале молодежи и студентов (Сочи) в 2017 году. Платформа создана для реализации образовательных, кадровых и социальных проектов, которые помогут гражданам России проявить свои способности в самых разных общественных сферах, а также продвинуть личные инициативы. В прошлом году была создана одноименная некоммерческая организация, которая занимается развитием платформы.
Первый конкурс «Лидеры России» собрал около 200 тысяч человек. Победу одержали лишь 103 участника.
В 2018 году участие в конкурсе приняли 227 тысяч человек. Тогда же проект приобрел международный статус, поскольку собрал людей из 68 государств мира, которые приехали в РФ, чтобы показать свои навыки управленцев. В полуфинал удалось выйти 3,3 тысячам человек, среди которых было 18 иностранных граждан (из Украины, Азербайджана, Казахстана, Беларуси). В финал пробились 300 человек, а 104 стали победителями конкурса.