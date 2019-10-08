Интернет-предприниматели соберутся в Екатеринбурге на форуме Online Business Russia

Online Business Russia - самое крупное и яркое событие на Урале для профессионалов электронной коммерции. На форум приглашены руководители топовых онлайн-компаний и владельцы интернет-магазинов. Они поделятся с участниками своим опытом и обсудят актуальные вопросы по ведению интернет-бизнеса в России.
Форум Online Business Russia пройдет по двум программам:
1. Управление интернет-магазином. Прибыль и автоматизация.
2. Продвижение, реклама и аналитика.
26 спикеров - экспертов онлайн-бизнеса расскажут на своем примере, как организовать работу интернет-магазина, увеличить продажи и эффективно настроить рекламу в сети.
В форуме примут участие более 350 человек.
Компания Web2win подготовила специальный бонус - бесплатный билет на участие в форуме!
Билет дает скидку, равную стоимости билета категории «Эконом».
Online Business Russia
11 октября, 9:00 - 18:00
Екатеринбург, отель Московская горка.