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Интернет-предприниматели соберутся в Екатеринбурге на форуме Online Business Russia

8 октября 2019, 08:02
11 октября в Екатеринбурге в отеле «Московская горка» пройдет ежегодный форум Online Business Russia.
Сюжет
Тюмень

Online Business Russia - самое крупное и яркое событие на Урале для профессионалов электронной коммерции. На форум приглашены руководители топовых онлайн-компаний и владельцы интернет-магазинов. Они поделятся с участниками своим опытом и обсудят актуальные вопросы по ведению интернет-бизнеса в России.

Форум Online Business Russia пройдет по двум программам:

1. Управление интернет-магазином. Прибыль и автоматизация.

2. Продвижение, реклама и аналитика.

26 спикеров - экспертов онлайн-бизнеса расскажут на своем примере, как организовать работу интернет-магазина, увеличить продажи и эффективно настроить рекламу в сети.

В форуме примут участие более 350 человек.

Посмотреть полную программу форума и зарегистрироваться можно на сайте O-B-R.ru.

Компания Web2win подготовила специальный бонус - бесплатный билет на участие в форуме!

Чтобы его получить, введите на сайте O-B-R.ru в форме регистрации промо-код «FIRST».

Билет дает скидку, равную стоимости билета категории «Эконом».

Online Business Russia

11 октября, 9:00 - 18:00

Екатеринбург, отель Московская горка.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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