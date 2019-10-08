Интернет-предприниматели соберутся в Екатеринбурге на форуме Online Business Russia

Online Business Russia - самое крупное и яркое событие на Урале для профессионалов электронной коммерции. На форум приглашены руководители топовых онлайн-компаний и владельцы интернет-магазинов. Они поделятся с участниками своим опытом и обсудят актуальные вопросы по ведению интернет-бизнеса в России.