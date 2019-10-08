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Губернатор Югры Наталья Комарова может отправиться в отставку

8 октября 2019, 09:51
Фото: Правительство ХМАО-ЮГРА
Последние несколько лет отставки глав регионов происходят в две волны, весной и осенью. 2019 год не станет исключением. Обновление губернаторского корпуса связано с единым днем голосования.
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Тюмень

Как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, вполне вероятно, что волна отставок заденет и ХМАО. Северный регион вошел в этот список как округ, в котором в 2020 году состоятся выборы главы.

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Как отмечает издание, высокие шансы на отставку Комаровой прогнозировало и агентство «Минченко консалтинг» в сентябре. В Кремле решения о судьбе глав регионов принимаются с учетом динамики их рейтингов и антирейтингов, запрос на обновление власти, расколы элит и экономические успехи.

#Новости#Общество#Власть#Региональная политика#Политика#Тюмень#Виктория Ахремчук
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