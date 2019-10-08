Губернатор Югры Наталья Комарова может отправиться в отставку

Как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, вполне вероятно, что волна отставок заденет и ХМАО. Северный регион вошел в этот список как округ, в котором в 2020 году состоятся выборы главы.
Как отмечает издание, высокие шансы на отставку Комаровой прогнозировало и агентство «Минченко консалтинг» в сентябре. В Кремле решения о судьбе глав регионов принимаются с учетом динамики их рейтингов и антирейтингов, запрос на обновление власти, расколы элит и экономические успехи.