Деньги на тюменское кино «уехали» в Москву

В областной столице «Питчинг дебютантов» проводился впервые, а его организацию поддержало региональное правительство. По регламенту на тюменском этапе Российского питчинга дебютантов сценаристы и кинопродакшн представляли свои проекты в двух номинациях: «Сделано в Тюмени» и «Детское семейное кино». В первой приз составлял 500 тысяч рублей, и деньги на него были выделены из Фонда президентских грантов.
В шорт-лист попали пять местных проектов. Три полнометражных фильма: «Поезд на Север», «Северный край» и «Панчер», который уже отснят на 40%. Еще два короткометражных: «Смерть чиновника» и «Печеньки». Приз во второй номинации составлял 300 тысяч, выделенные Международным фестивалем детского и семейного кино «Ноль плюс». За этот приз боролись семь проектов, из которых три были тюменские. На финальном награждении жюри питчинга объявило, что они не нашли «достойных проектов в номинации «Семейное детское кино». В итоге приз в 300 тыс. перенесли на следующий год.
Победителем номинации «Сделано в Тюмени» и обладателем главного приза в полмиллиона неожиданно оказался проект «Толстяк на ветке» начинающего московского режиссера Евгения Никитина. Он никогда не жил в областной столице, а сюжет его фильма с Тюменью никак не связан. Более того — проект был изначально представлен в номинации «Детское семейное кино». Примечателен факт, что ранее Дмитрий Якунин, член жюри конкурса в Тюмени и глава молодежного центра союза кинематографистов России уже работал с победителем как продюсер. Именно под его руководством создавался альманах «Мама навсегда», в который вошла короткометражка Евгения Никитина.
Организаторами тюменского этапа всероссийского конкурса «Питчинг Дебютантов» выступили: Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, АНО «Медиаполис», Фонд развития творчества «Жизнь и дело» при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon. В общей сложности на всероссийский проект из Фонда президентских грантов было выделено в 2018 году 15 млн рублей (окончание проекта 12 декабря 2019 года).
«Медиаполис» являлся принимающей стороной и не участвовал в формировании экспертной комиссии. Этим занималась организационная команда «Питчинг дебютантов». Это «Нашему городу» объяснила директор «Медиаполиса» Маргарита Посадских.
«Мы испытали большую досаду о того, что ни один из тюменских проектов, по мнению экспертов, не оказался достойным такой номинации», — сказала она.
По ее словам, перенос гранта не противоречит регламенту, а московский проект «Толстяк на ветке» был сильнее тюменских по нескольким критериям. Она рассказала, что за обратной связью обращалась к экспертной комиссии. Они отметили несколько сильных тюменских заявок: «Северный край», «Поезд на Север», «Панчер», «Смерть чиновника».
«Однако помимо того, что он малобюджетный [проект „Толстяк на ветке"], он может быть реализован на ту сумму, которую выдает «Питчинг дебютантов», и может быть реализован в следующем году. Некоторые тюменские проекты являются проектами среднего бюджета, есть фильмы, у которых бюджет выше, и производство фильмов будет длиться дольше, чем возможность реализовать этот проект по положению», — пояснила Маргарита Посадских.
По ее словам, необходимо сделать вывод, что «такой условный щелчок по носу говорит о том, что нужно готовиться, нужно быть еще лучше»