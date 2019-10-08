Деньги на тюменское кино «уехали» в Москву

В шорт-лист попали пять местных проектов. Три полнометражных фильма: «Поезд на Север», «Северный край» и «Панчер», который уже отснят на 40%. Еще два короткометражных: «Смерть чиновника» и «Печеньки». Приз во второй номинации составлял 300 тысяч, выделенные Международным фестивалем детского и семейного кино «Ноль плюс». За этот приз боролись семь проектов, из которых три были тюменские. На финальном награждении жюри питчинга объявило, что они не нашли «достойных проектов в номинации «Семейное детское кино». В итоге приз в 300 тыс. перенесли на следующий год.