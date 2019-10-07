В Тобольске для школьников провели первые занятия на «вынесенных уроках»

Первый успех проведения «вынесенных уроков» - прямая заслуга педагогов школы и техникума. Была проделана большая совместная работа по организации и разработке учебных материалов, которые смогут помочь пробудить у школьников интерес к ремеслу и повысить мотивацию к дальнейшему обучению.