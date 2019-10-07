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В Тобольске для школьников провели первые занятия на «вынесенных уроках»

7 октября 2019, 13:00
Фото: admtyumen.ru
Школа №16 имени В.П. Неймышева и Тобольский многопрофильный техникум первыми в области реализовали опыт сетевого взаимодействия в организации и проведении «вынесенного урока технологии».

На базе техникума для учеников школы провели занятия по образовательным программам «Кулинария», «Оформление интерьера», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Ребятам рассказали об основах профессий и дали возможность поработать на современном высокотехнологичном оборудовании. Новый формат уроков по технологии школьники оценили положительно.

«Вынесенные уроки» стали полезными и для учителей. Взаимодействие и сотрудничество с педагогами техникума позволило повысить уровень технологических компетенций и, соответственно, профессионального мастерства.

Первый успех проведения «вынесенных уроков» - прямая заслуга педагогов школы и техникума. Была проделана большая совместная работа по организации и разработке учебных материалов, которые смогут помочь пробудить у школьников интерес к ремеслу и повысить мотивацию к дальнейшему обучению.

Федеральным проектом «Современная школа» (национального проекта «Образование») предусмотрено, что к концу 2024 года 70% школ будут реализовывать программы в сетевой форме. Это позволит повысить эффективность использования инфраструктуры и расширить возможности детей в освоении программ общего образования.

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