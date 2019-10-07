Тюменец получил серьезную травму ноги из-за работы мотоблока на даче

Из-за повреждения сосудов началось кровотечение. На крик мужчины прибежали родственники и оказали ему первую помощь. Потом вызвали бригаду медиков. Прибывшие врачи констатировали, что конечность пенсионера была деформирована. Фельдшеры обработали две рваные раны и госпитализировали пострадавшего в ОКБ №2. На данный момент его состояние стабильное.
Травмы на даче занимают далеко не последнее место в общем числе несчастных случаев. В мае текущего года житель областной столицы порезал руку циркулярной пилой, когда работал на своём участке. Соседи срочно вызвали скорую помощь. Благодаря своевременной реакции пострадавшего быстро доставили в ОКБ №2, а хирурги смогли спасти руку тюменца. Травматологи больницы сшили кровеносные сосуды и сухожилия. Постепенно к нему вернулась чувствительность.