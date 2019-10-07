Турпоток в Тюмени вырос за год в два раза

Система «Биг-Дата» поможет точнее определить, на что чаще всего туристы тратят деньги и в каких количествах они это делают. Кроме того, цифровой анализ даст информацию из какого места приехал путешественники, его возраст и пол, а также поможет составить реальную картину туризма в городе.