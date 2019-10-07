Турпоток в Тюмени вырос за год в два раза

О количестве туристов рассказали в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области, а также добавили, что в ближайшем будущем начнут оценивать турпоток с помощью цифрового анализа.
Система «Биг-Дата» поможет точнее определить, на что чаще всего туристы тратят деньги и в каких количествах они это делают. Кроме того, цифровой анализ даст информацию из какого места приехал путешественники, его возраст и пол, а также поможет составить реальную картину туризма в городе.
В среднем туристы, приезжающие в Тюмень из других городов, тратят в областной столице порядка 7,5 тыс. рублей с человека. Самые популярные цели посещения города: работа, историко-культурный туризм, лечебно-оздоровительный отдых, событийный туризм, охота и рыбалка.