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Случайная прохожая пресекла драку: Под Тюменью школьники толпой напали на девушку

7 октября 2019, 12:39
Фото: 1Mi
Школьники поселка Боровский напали на девочку в лесу возле ж/д линии. На помощь прибежала случайная прохожая и пресекла драку.
Сюжет
Драка

Отмечается, что инцидент произошел 4 октября. Женщина увидела, что юные девушки собрались толпой около леса. Сначала она подумала, что дети идут в поход, но было уже поздно. Приблизившись она увидела как шестиклассницу пинают по голове. Девушка пыталась встать но не смога.

В ходе словесной перепалки выяснилось, что дети учатся в первом корпусе местной школы. Женщина описала все происходящее в одном из тюменских пабликов и обратилась к родителям и учителям школьников. Она просила не оставлять подобные инциденты без внимания.

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Между тем девушки заявили, что «стрелка» ещё не окончена. По информации департамента здравоохранения, в этот день вызовов в школу не было. В МВД знают об инциденте и проводят проверку.

#Новости#Драка#Школы#Александр Мязин#Происшествия
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