Случайная прохожая пресекла драку: Под Тюменью школьники толпой напали на девушку

Отмечается, что инцидент произошел 4 октября. Женщина увидела, что юные девушки собрались толпой около леса. Сначала она подумала, что дети идут в поход, но было уже поздно. Приблизившись она увидела как шестиклассницу пинают по голове. Девушка пыталась встать но не смога.
В ходе словесной перепалки выяснилось, что дети учатся в первом корпусе местной школы. Женщина описала все происходящее в одном из тюменских пабликов и обратилась к родителям и учителям школьников. Она просила не оставлять подобные инциденты без внимания.
Между тем девушки заявили, что «стрелка» ещё не окончена. По информации департамента здравоохранения, в этот день вызовов в школу не было. В МВД знают об инциденте и проводят проверку.