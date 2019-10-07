Случайная прохожая пресекла драку: Под Тюменью школьники толпой напали на девушку

Отмечается, что инцидент произошел 4 октября. Женщина увидела, что юные девушки собрались толпой около леса. Сначала она подумала, что дети идут в поход, но было уже поздно. Приблизившись она увидела как шестиклассницу пинают по голове. Девушка пыталась встать но не смога.