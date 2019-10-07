Малый бизнес сможет заключать безопасные сделки в новом сервисе Альфа-банка

Воспользоваться новым сервисом могут не только клиенты Альфа-Банка, но и компании, у которых нет расчетного счета в финансовой организации. Об этом сообщает newsnn.
Альфа-Банк разработал сервис вместе с компанией SafeCrow, которая обеспечивает безопасность при проведении сделок.
Чтобы использовать сервис, нужно зайти на сайт alfabank-sdelka.ru и зарегистрироваться там (это можно также сделать на сайте банка или в мобильном приложении). После этого следует зайти в личный кабинет и заполнить всю необходимую информацию о сделке и тех, кто в ней участвует: реквизиты и название партнеров, предмет и сумму сделки, сроки исполнения, параметры товара, условия доставки и другие подробности.
При совершении сделки средства покупателя временно замораживаются на счету SafeCrow, пока покупатель не получит заказ. После этого покупатель должен в личном кабинете подтвердить, что сделка прошла успешно. Только после этого SafeCrow перечисляет средства продавцу.
Если возникнет спорная ситуация, то она будет рассмотрена в арбитраже. Сотрудники сервиса проверят все условия и результаты и предложат участникам спора варианты, чтобы решить эту проблему.
В том случае, если одна из сторон не выполнит условия сделки, то покупатель получит свои средства обратно.
В сервисе действует комиссия, которая составляет 2% от суммы сделки. Этот налог может заплатить один из участников, либо оба (пополам).
Руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин заявил, что с помощью нового сервиса представителям малого бизнеса удастся решить сразу несколько ключевых задач: отыскать контрагентов, увеличить число бизнес-партнеров, а также выйти на новые рынки. Удобная площадка обеспечивает финансовую безопасность бизнес-сделок, которые совершаются полностью в онлайн-режиме. От участников не требуется подготовка никаких бумаг, а найти контрагентов теперь можно во всех субъектах РФ, так как защита действует по всей России, подчеркнул Осин.
Небольшая комиссия в размере 2% привлечет в сервис даже микропредприятия, которая так же, как и все участники рынка, заинтересованы в финансовой защите.