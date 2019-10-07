Малый бизнес сможет заключать безопасные сделки в новом сервисе Альфа-банка

Чтобы использовать сервис, нужно зайти на сайт alfabank-sdelka.ru и зарегистрироваться там (это можно также сделать на сайте банка или в мобильном приложении). После этого следует зайти в личный кабинет и заполнить всю необходимую информацию о сделке и тех, кто в ней участвует: реквизиты и название партнеров, предмет и сумму сделки, сроки исполнения, параметры товара, условия доставки и другие подробности.