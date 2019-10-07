Экс-чиновника налоговой оштрафовали на 200 тыс. рублей из-за поездок в Тюмень

По информации прокуратуры Курганской области, экс-чиновник ИФНС России №1 региона использовал топливо для поездок не связанных с основной деятельностью налоговой службы. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растрата».