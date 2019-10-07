nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экс-чиновника налоговой оштрафовали на 200 тыс. рублей из-за поездок в Тюмень

7 октября 2019, 13:16
Фото: 1Mi
Суд оштрафовал бывшего начальника ИФНС из-за поездок в Тюмень на служебном Ford Focus за счет бюджета. Обвиняемый ездил к родственникам на выходные.
Сюжет
Тюмень

По информации прокуратуры Курганской области, экс-чиновник ИФНС России №1 региона использовал топливо для поездок не связанных с основной деятельностью налоговой службы. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растрата».

По версии следствия, обвиняемый с 2015 по 2017 год израсходовал около 40 тыс. рублей бюджетных средств. В основном он использовал машину в выходные дни.

Для сокрытия правонарушения он приказывал своим подчинённым указывать ложные данные о поездках. На суде обвиняемый вину не признал, но полностью возместил ущерб. Экс-чиновник был оштрафован на 200 тыс. рублей. Бывший начальник ИФНС опротестует данное решение суда.

#Новости#ИФНС#Растрата#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25