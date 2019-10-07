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Армия поддержки Марии Лазаревой получила голос олимпийской чемпионки

7 октября 2019, 13:56
Фото: duma.gov.ru
Пятикратная чемпионка России и депутат ГД Светлана Журова встала на защиту россиянки Марии Лазаревой, которую арестовали власти Кувейта.

Гражданка России Мария Лазарева занималась в Кувейте инвестиционным бизнесом, когда власти страны развернули против нее дело о растрате. Россиянке грозило наказание в виде 10-летнего каторжного труда, однако на ее защиту встал глава МИД РФ Сергей Лавров и спикер Совфеда Валентина Мотвиенко. Российская дипломатия смогла добиться освобождения Марии. Кроме того, главный свидетель обвинения – аудитор Государственного аудиторского бюро, был осужден на шесть месяцев тюрьмы за фальсификацию своих показаний и лжесвидетельстве на суде, пишет «Советский спорт».

Однако спустя некоторое время апелляционный суд Кувейта приказал обвинителям найти новые доказательства против Марии и, соответственно, не стал закрывать уголовное дело. Россиянка и ее 5-летний сын не могут даже выехать на лечение, потому как за ними ведут круглосуточное наблюдение. На очередном заседании суда прокуроры предъявили еще более 1500 страниц «новых доказательств» на арабском языке. В связи с этим заседание снова было перенесено.

Депутат Светлана Журова убеждена в невиновности Лазаревой и начинает кампанию по защите россиянки. Журова называет ее случай уникальным, т.к. на ближневосточном регионе очень мало женщин, занимающихся привлечением международного капитала. Она подчеркивала, что данном виде бизнеса почти нет женщин, а Лазарева не только привлекала сотни миллионов долларов, еще и делала это в мусульманских странах. И вдруг такой человек, как Мария, должна сидеть 472 дня в 18-метровой камере с семью сокамерницами, не знающие ни русского, ни английского, и драться с ними за кусок мыла.

Свою поддержку Марии Лазаревой высказали также дочь Ельцина Татьяна Юмашева, экс-супруга Джонни Деппа и посол ООН по правам человека Эмбер Херд, супруга экс-премьера Великобритании Шэри Блэр, сын Джорджа Буша Нил и даже бывший директор ФБР Луис Фри. Журова отметила, что готова на контакты с каждым из них. Вместе с тем, депутат заявила, что не хочет «воевать» с Кувейтом. Она заявила, что не будет вмешиваться во внутренние дела страны, выдвигать обвинения властям, как это делают представители многих других государств.

Чтобы ускорить процесс освобождения Светлана планирует договориться о встрече с послом Кувейта в России.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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