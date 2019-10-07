Армия поддержки Марии Лазаревой получила голос олимпийской чемпионки

Депутат Светлана Журова убеждена в невиновности Лазаревой и начинает кампанию по защите россиянки. Журова называет ее случай уникальным, т.к. на ближневосточном регионе очень мало женщин, занимающихся привлечением международного капитала. Она подчеркивала, что данном виде бизнеса почти нет женщин, а Лазарева не только привлекала сотни миллионов долларов, еще и делала это в мусульманских странах. И вдруг такой человек, как Мария, должна сидеть 472 дня в 18-метровой камере с семью сокамерницами, не знающие ни русского, ни английского, и драться с ними за кусок мыла.