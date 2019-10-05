Завод «ЗапСибНефтехим» в сентябре получил первый пропилен

Оборудование «ЗапСибНефтехима» заработало ещё в марте, тогда были получены первые гранулы продукции. Владельцем технологии производства химического вещества является компания LyondellBasel из Голландии. Подрядчик – ThyssenKrupp из ФРГ. Часть строительных работ выполнен фирмой «Промстрой».
После запуска химического завода суммарный объем производимого полипропилена достигнет 1 млн тонн в год. Ожидается, что основная часть продукции будет замещать импорт полимеров в основном из Китая и Европы на 85 – 95%.
В середине сентября специалисты завода запустили компрессор пирогаза. При этом пламя от труб можно было увидеть за 30 км от Тобольска, сообщает правительство области.