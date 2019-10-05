У фармацевта из Тюмени изъяли полкилограмма наркотиков

Известно, что 29-летний организатор группы имел фармацевтическое образование. Свою деятельность он начал в мае прошлого года – создал интернет-магазин. Далее он организовал группу из пяти человек, которые занимались сбытом наркотиков. Товар приобретался через системы тайников. Уже 5 октября 2018 года тюменский фармацевт был задержан полицией у него дома. В этот момент у него диагностировали наркотическое опьянение.