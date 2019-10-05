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У фармацевта из Тюмени изъяли полкилограмма наркотиков

5 октября 2019, 08:07
Фото: pixabay.com
Фармацевт из Тюмени подозревается в сбыте запрещённых веществ. Наркотики продавались в Тюменской области и ХМАО.
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Тюмень

Известно, что 29-летний организатор группы имел фармацевтическое образование. Свою деятельность он начал в мае прошлого года – создал интернет-магазин. Далее он организовал группу из пяти человек, которые занимались сбытом наркотиков. Товар приобретался через системы тайников. Уже 5 октября 2018 года тюменский фармацевт был задержан полицией у него дома. В этот момент у него диагностировали наркотическое опьянение.

По данному делу из оборота было изъято полкилограмма психотропных веществ. Среди них героин, МДМА, метоадон, кокаин. 29-летний организатор группы обвиняется в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ. В ближайшее время городской суд рассмотрит его уголовное дело.

#Новости#Наркотики#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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