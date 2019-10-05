Телеведущего Владимира Соловьева требуют наказать за хамство

Стоит отметить, что в 2019 году Соловьев попал в очередной скандал, когда оскорблял жителей Екатеринбурга. Они протестовали против строительства храма в парке. В конце июня журналист признал наличие вида на жительство в Италии о котором ранее заявил Алексей Навальный. Также появилось подтверждение покупки им виллы за несколько миллионов евро.