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Телеведущего Владимира Соловьева требуют наказать за хамство

5 октября 2019, 02:00
Фото: Википедия
Власти Татарстана требуют наказать телеведущего Владимира Соловьева за хамство в отношении жителя Казани. Инцидент произошел после выхода на Youtube новой песни Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

В соцсетях его действия называют противоправными и грозятся подать в суд. Ряд экспертов отмечают, что в последний месяц телеведущий «огребает сейчас со всех сторон». Соловьёв пожаловался на организацию травли против него в сети.

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова отметила, что не очень честно вступать в публичный конфликт с человеком, который не сможет тебе ответить. Скандал произошел в прямом эфире радиопередачи.

Стоит отметить, что в 2019 году Соловьев попал в очередной скандал, когда оскорблял жителей Екатеринбурга. Они протестовали против строительства храма в парке. В конце июня журналист признал наличие вида на жительство в Италии о котором ранее заявил Алексей Навальный. Также появилось подтверждение покупки им виллы за несколько миллионов евро.

Журналист Владимир Соловьев признал наличие ВНЖ в Италии и двух вилл за 9 млн евро
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Новые известия отмечают, что самая страшная тайна истероидов в том, что они крайне нуждаются в демонстрации любви и обожания. При возникновении прямой агрессии подобные люди выбиваются из колеи.

#Новости#Инцидент#Телеведущие#Александр Мязин#Политика
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