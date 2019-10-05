Телеведущего Владимира Соловьева требуют наказать за хамство

В соцсетях его действия называют противоправными и грозятся подать в суд. Ряд экспертов отмечают, что в последний месяц телеведущий «огребает сейчас со всех сторон». Соловьёв пожаловался на организацию травли против него в сети.
Представитель казанского Кремля Лилия Галимова отметила, что не очень честно вступать в публичный конфликт с человеком, который не сможет тебе ответить. Скандал произошел в прямом эфире радиопередачи.
Стоит отметить, что в 2019 году Соловьев попал в очередной скандал, когда оскорблял жителей Екатеринбурга. Они протестовали против строительства храма в парке. В конце июня журналист признал наличие вида на жительство в Италии о котором ранее заявил Алексей Навальный. Также появилось подтверждение покупки им виллы за несколько миллионов евро.
Новые известия отмечают, что самая страшная тайна истероидов в том, что они крайне нуждаются в демонстрации любви и обожания. При возникновении прямой агрессии подобные люди выбиваются из колеи.