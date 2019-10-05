Корпоративные клиенты Альфа-Банка получили сервис на основе блокчейн

Принцип, на основе которого реализован новый сервис, авторы формулируют как Bank-as-a-Service (BaaS), что в переводе означает «банк как услуга». На практике это выражается в наборе финансовых инструментов, которые корпоративный клиент выбирает строго под свои нужды. Таким образом стандартная система подстраивается под конкретного пользователя.
«Наши клиенты — компании из крупного отраслевого бизнеса. Там нет повторяющихся кейсов и универсальных решений, все компании — специфические, всем нужна подстройка под их интересы. При этом сами клиенты постоянно меняются изнутри, совершенствуя механизмы управления на основе опыта. Потому мы предложили им DTCM. Главное преимущество этого сервиса — это не очередной канал взаимодействия с банком по принципу «заявка-ответ». Здесь настроенная под ваши нужды система работает сама по себе по вашим лекалам», — подчеркивает руководитель Центра поиска и разработки инноваций банка Денис Додон.
Принципы «банка как услуги» обеспечивают преимущества новой программы для клиентов. Она гибкая и способна подстраиваться под бизнес-логику и финансовые решения именно вашего бизнеса. В основе DTCM — блокчейн-разработки от компании Waves Enterprise. Сервис сочетает в себе технологии смарт-контрактов, открытого банкинга, открытых API и распределенного реестра, пишет NewsNN.
Представитель компании X5 Retail Group, главный финансовый директор Светлана Демяшкевич объясняет, что технологии распределенных реестров обязательно найдут дополнительное применение в работе X5. Оптимизируя работу с данными, снижая риски и расходы, эти технологии очень хорошо ложатся на процессы инкассации, платежных операций и на сотрудничество со страховыми компаниями.
Чтобы понять принцип работы DTCM, достаточно провести аналогию с работой интернет-провайдеров, которые предоставляют пользователям в аренду свои облачные сервисы. В случае с DTCM клиент получает инструменты онлайн-казначея, способного выстраивать работу групп компаний, управлять лимитами и позициями. Взаимодействие с банком происходит через онлайн-подписание документов с помощью усиленной электронной подписи и «умных» контрактов.
Со стороны компании-разработчика Waves Enterprise, директор по развитию Игорь Кузьмичев рассказал, что кейс Альфа-Банка и X5 Retail Group — пример нового измерения клиентоориентированности. Теперь пользователи вольны выбирать банк не по привычке, а с учетом тех особенных возможностей, которые банк дает для настройки своих процессов под ваши нужды.