Корпоративные клиенты Альфа-Банка получили сервис на основе блокчейн

«Наши клиенты — компании из крупного отраслевого бизнеса. Там нет повторяющихся кейсов и универсальных решений, все компании — специфические, всем нужна подстройка под их интересы. При этом сами клиенты постоянно меняются изнутри, совершенствуя механизмы управления на основе опыта. Потому мы предложили им DTCM. Главное преимущество этого сервиса — это не очередной канал взаимодействия с банком по принципу «заявка-ответ». Здесь настроенная под ваши нужды система работает сама по себе по вашим лекалам», — подчеркивает руководитель Центра поиска и разработки инноваций банка Денис Додон.