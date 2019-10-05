Ко Дню учителя ВКонтакте запустила акцию #спасибозаменя

«Учитель — это ведь необязательно преподаватель из школы или вуза. Это наставник в широком смысле слова: человек, который научил чему-то важному, вовремя дал совет, стал ориентиром. Многим из нас посчастливилось встретить таких людей — благодаря им мы работаем в команде профессионалов и знаем, что можем многое. Акция, которую мы запустили, — возможность выразить свою благодарность и вдохновить других людей сказать тёплые слова».