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Ямальские общественники предложили ввести День фронтового оленя

4 октября 2019, 12:02
Фото: Наш город / 1Mi
Участники акции «Бессмертный аргиш» намерены пройти небольшим пробегом по территории трех основных оленеводческих районов округа.
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Тюмень

В ноябре союз оленеводов Ямала совместно с региональным отделением общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» планируют провести акцию «Бессмертный аргиш».

Участники намерены пройти пробегом по оленеводческим территориям арктического региона. На оленьих упряжках с копией Знамени Победы они проедут по Приуральскому, Ямальскому и Тазовскому районам. Таким образом, они хотят почтить память своих героических предков, а также тех, ковал Победу в тылу, сообщает ИА «Север-Пресс».

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Как рассказал информагентству исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин, в Ненецком автономном округе учрежден День памяти оленно-транспортных батальонов, участвовавших в Великой Отечественной войне, в Москве третий год подряд проводится День фронтовой собаки. На Ямале, по мнению Тимура Акчурина, можно было бы установить День фронтового оленя и увековечить память о нем и его подвигах.

#Новости#Общество#Тюмень#Виктория Ахремчук
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