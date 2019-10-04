Ямальские общественники предложили ввести День фронтового оленя

Как рассказал информагентству исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин, в Ненецком автономном округе учрежден День памяти оленно-транспортных батальонов, участвовавших в Великой Отечественной войне, в Москве третий год подряд проводится День фронтовой собаки. На Ямале, по мнению Тимура Акчурина, можно было бы установить День фронтового оленя и увековечить память о нем и его подвигах.