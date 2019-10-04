Ямальские общественники предложили ввести День фронтового оленя

В ноябре союз оленеводов Ямала совместно с региональным отделением общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» планируют провести акцию «Бессмертный аргиш».
Участники намерены пройти пробегом по оленеводческим территориям арктического региона. На оленьих упряжках с копией Знамени Победы они проедут по Приуральскому, Ямальскому и Тазовскому районам. Таким образом, они хотят почтить память своих героических предков, а также тех, ковал Победу в тылу, сообщает ИА «Север-Пресс».
Как рассказал информагентству исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин, в Ненецком автономном округе учрежден День памяти оленно-транспортных батальонов, участвовавших в Великой Отечественной войне, в Москве третий год подряд проводится День фронтовой собаки. На Ямале, по мнению Тимура Акчурина, можно было бы установить День фронтового оленя и увековечить память о нем и его подвигах.