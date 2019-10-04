nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени «ГАЗель» провалилась в яму с горячей водой

4 октября 2019, 13:04
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени около улицы Котельщиков, 17 «ГАЗель» провалилась в яму в асфальте. По словам очевидцев, на месте инцидента произошел прорыв труб горячей воды.
Сюжет
Тюмень
«ГАЗель» свалилась на бок в Тюмени. За месяц это уже 4-ый подобный инцидент
Узнать подробнее

На место инцидента приехали знакомые водителя, но пока не смогли своими усилиями вытащить грузовик. Отмечается, что часть домов осталась без горячей воды. Кипяток забил фонтаном примерно в 15:00.

По данным УСТЭК, через 20 минут после поступления сигнала о произошедшем на пульт диспетчерской службы оперативная бригада прибыла на место, произвела отключение участка и выставила ограждения. В ближайшее время сотрудники УСТЭК приступят к работам по устранению повреждения, после чего будет сделан вывод о причинах инцидента. Адреса домов, в которые ограничена подача тепловой энергии, можно узнать на сайте УСТЭК.

#Новости#ЧП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25