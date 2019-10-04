В Тюмени «ГАЗель» провалилась в яму с горячей водой

По данным УСТЭК, через 20 минут после поступления сигнала о произошедшем на пульт диспетчерской службы оперативная бригада прибыла на место, произвела отключение участка и выставила ограждения. В ближайшее время сотрудники УСТЭК приступят к работам по устранению повреждения, после чего будет сделан вывод о причинах инцидента. Адреса домов, в которые ограничена подача тепловой энергии, можно узнать на сайте УСТЭК.