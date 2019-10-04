Тюменская область досрочно выполнила план расселения из аварийного жилья на 2019 год

По информации главы Минстроя, данные результаты зарегистрированы в Алтайском крае, Липецкой, Мурманской областях, Башкортостане. Отмечается, что в этом году все регионы РФ должны освоить 35 млрд рублей для переселения 8 тыс. человек. Дополнительные средства на эти цели выделяются региональными бюджетами.