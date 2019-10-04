Тюменская область досрочно выполнила план расселения из аварийного жилья на 2019 год

По информации главы Минстроя, данные результаты зарегистрированы в Алтайском крае, Липецкой, Мурманской областях, Башкортостане. Отмечается, что в этом году все регионы РФ должны освоить 35 млрд рублей для переселения 8 тыс. человек. Дополнительные средства на эти цели выделяются региональными бюджетами.
Известно, что в рамках проекта в Тобольске в 2019-2024 годах подлежит расселению 33 многоквартирных дома. В новое жилье переедут 796 горожан. Затраты областного бюджета на эти целей составят около млрд рублей.
Эксперты отмечают, что к 2024 году должно быть расселено около 9 млн квадратных метров аварийного жилья в качестве реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».