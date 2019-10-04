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С 2020 года в Тюмени начнут строить ливнёвки глубокого заложения

4 октября 2019, 13:24
Фото: pixabay.com
В областной столице с 2020 года планируется начать возведение ливневой канализации глубокого заложения. Отмечается, что объекты введут в эксплуатацию вместе с очистными сооружениями.

По словам руководителя ГУС Тюменской области, будет реализован комплексный план по устройству ливневой канализации большого диаметра. В настоящее время готовится проект, далее должны пройти необходимые электронные аукционы для выбора подрядчика.

Реализация этих планов займет «три-четыре» года. По данным Znak.com, очистные сооружения будут находиться в районе ТЭЦ-2. Общая протяженность объекта составит почти 10 километров, коллектор пойдет под Плеханово. Общая сумма реализации проекта не известна. Проектировщики ещё не закончили все необходимые расчёты.

В 2017 году общая протяженность ливнёвок составила 155 км.

#Новости#Строительство#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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