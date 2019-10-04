С 2020 года в Тюмени начнут строить ливнёвки глубокого заложения

Реализация этих планов займет «три-четыре» года. По данным Znak.com, очистные сооружения будут находиться в районе ТЭЦ-2. Общая протяженность объекта составит почти 10 километров, коллектор пойдет под Плеханово. Общая сумма реализации проекта не известна. Проектировщики ещё не закончили все необходимые расчёты.