С 2020 года в Тюмени начнут строить ливнёвки глубокого заложения

По словам руководителя ГУС Тюменской области, будет реализован комплексный план по устройству ливневой канализации большого диаметра. В настоящее время готовится проект, далее должны пройти необходимые электронные аукционы для выбора подрядчика.
Реализация этих планов займет «три-четыре» года. По данным Znak.com, очистные сооружения будут находиться в районе ТЭЦ-2. Общая протяженность объекта составит почти 10 километров, коллектор пойдет под Плеханово. Общая сумма реализации проекта не известна. Проектировщики ещё не закончили все необходимые расчёты.
В 2017 году общая протяженность ливнёвок составила 155 км.