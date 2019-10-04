Альфа-Банк наградили за крупные сделки на рынке синдицированного кредитования

Финансовая организация удостоилась этой награды и в прошлом году. Все это время Альфа-Банк проявлял активность на рынке синдицированного кредитования. В ходе заключения крупных сделок, например, с Беларусбанком, Альфа-Банк выступал в качестве организатора, букраннера, кредитного управляющего, а также документарного агента. Контракт с белорусской финансовой организацией был заключен на сумму 151 миллион евро. Сумма сделки с ГК «Альфа-Лизинг» составила семь миллиардов рублей. Также банк стал уполномоченным ведущим организатором и букраннером синдицированного кредита для Уралкалия, размер которого достиг 725 миллионов долларов и 650 миллионов евро. Об этом сообщает newsnn.
В организации подчеркнули, что банк успешно вышел на рынок синдицированного кредитования. Альфа-Банк сумел привлечь к сделкам не только большие компании, но и новых игроков на рынке.
Получение банком награды Loans Cbonds Awards – 2019 говорит о том, что рынок доверяет финансовой организации, которая организует выдачу синдицированных кредитов, отметил директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Алексей Чиркизьянов.
Директор добавил, что Альфа-Банк высоко ценит доверие рынка и предпринимает все для того, чтобы реализовать потребности клиентов и партнеров. Также финансовая организация делает вклад в развитие синдицированное кредитование в РФ.
Профессиональная премия Loans Cbonds Awards вручается банкам, которые добились хороших результатов на рынке синдицированного кредитования. Голосование происходит на сайте информагентства Cbonds, где участники рынка выбирают того, кто должен получить награду. По традиции премия вручается каждый год.