Альфа-Банк наградили за крупные сделки на рынке синдицированного кредитования

Финансовая организация удостоилась этой награды и в прошлом году. Все это время Альфа-Банк проявлял активность на рынке синдицированного кредитования. В ходе заключения крупных сделок, например, с Беларусбанком, Альфа-Банк выступал в качестве организатора, букраннера, кредитного управляющего, а также документарного агента. Контракт с белорусской финансовой организацией был заключен на сумму 151 миллион евро. Сумма сделки с ГК «Альфа-Лизинг» составила семь миллиардов рублей. Также банк стал уполномоченным ведущим организатором и букраннером синдицированного кредита для Уралкалия, размер которого достиг 725 миллионов долларов и 650 миллионов евро. Об этом сообщает newsnn.