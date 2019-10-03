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Журналист стала новым лидером тюменских татар

3 октября 2019, 12:59
Фото: pixabay.com
Лейсан Харматуллина стал новым лидером диаспоры сибирских татар Тюменской области. Всех недовольных попросили не участвовать в мероприятии.

На собрании диаспоры присутствовал депутат Госдумы РФ Эрнест Валеев. Он отметил, что бывший глава сибирских татар предложил избрать нового лидера. Ришад Зиганшина возглавлял организацию последние 15 лет.

По данным URA.RU, в мае 2019 года сибирские татары обратились к губернатору Тюменской области с просьбой о помощи в отставке Ришада Зиганшина. Они отметили, что он не участвует в решении проблем, «обрывает выступления на заседании». При этом выборочная конференция автономии в последний раз проводилась шесть лет назад.

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Несколько участников съезда заявили, что его итоги были предрешены. За кандидатуру журналистки зарегистрированные представители проголосовали единогласно.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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