Журналист стала новым лидером тюменских татар

По данным URA.RU, в мае 2019 года сибирские татары обратились к губернатору Тюменской области с просьбой о помощи в отставке Ришада Зиганшина. Они отметили, что он не участвует в решении проблем, «обрывает выступления на заседании». При этом выборочная конференция автономии в последний раз проводилась шесть лет назад.