В Тобольске экстренно эвакуировали жителей аварийного общежития

В администрации Тобольска пояснили, что данное здание были признано аварийным еще несколько месяцев назад, несмотря на это его жители отказались переезжать. Тогда управляющая компания установила «маячки», чтобы следить за возможными подвижками общежития.
Вечером 2 октября сотрудники УК с помощью «маячков» обнаружили смещение в несущих конструкциях здания. Затем к общежитию подъехали сотрудники администрации и началась эвакуация. Она продлилась до двух часов ночи 3 октября.
Большая часть жильцов аварийного здания временно переехала к родственникам, остальных разместили в хостелах.
По словам губернатора Тюменской области, все жильцы аварийного общежития получат компенсацию. Ее размер может составить около 2 млн рублей.