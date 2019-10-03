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В Тобольске экстренно эвакуировали жителей аварийного общежития

3 октября 2019, 05:37
Фото: «Типичный Тобольск» Вконтакте
Казаки, МЧС, полиция и сотрудники администрации Тобольска экстренно вывели всех жильцов аварийного общежития, расположенного по улице Октябрьской, 55. Всего было эвакуировано более 100 человек.

В администрации Тобольска пояснили, что данное здание были признано аварийным еще несколько месяцев назад, несмотря на это его жители отказались переезжать. Тогда управляющая компания установила «маячки», чтобы следить за возможными подвижками общежития.

Вечером 2 октября сотрудники УК с помощью «маячков» обнаружили смещение в несущих конструкциях здания. Затем к общежитию подъехали сотрудники администрации и началась эвакуация. Она продлилась до двух часов ночи 3 октября.

Большая часть жильцов аварийного здания временно переехала к родственникам, остальных разместили в хостелах.

По словам губернатора Тюменской области, все жильцы аварийного общежития получат компенсацию. Ее размер может составить около 2 млн рублей.

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