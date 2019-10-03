Тюменцев просят поддержать законопроект о запрете рюмочных в жилых домах

При этом Иван Квитка подчеркнул, что речь не идет о запрете тех заведений, владельцы которых ведут добросовестный бизнес. Он считает, что если рюмочная соответствует всем требованиям Роспотребнадзора и работает в рамках российского законодательства, ее закрывать не нужно.