Тюменцев просят поддержать законопроект о запрете рюмочных в жилых домах

По словам депутата Госдумы Ивана Квитки, проголосовать за законопроект, который 1 октября прошел первое чтение, тюменцы могут на сайте «Единая Россия» и сайте Тюменского регионального отделения партии.
Парламентарий напомнил, что жители региона не раз жаловались ему на работу рюмочных в жилых домах, шумные компании из их посетителей в ночное время и статистику правонарушений, которые увеличиваются в разы в окрестностях подобных заведений.
При этом Иван Квитка подчеркнул, что речь не идет о запрете тех заведений, владельцы которых ведут добросовестный бизнес. Он считает, что если рюмочная соответствует всем требованиям Роспотребнадзора и работает в рамках российского законодательства, ее закрывать не нужно.