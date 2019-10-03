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Тюменцев просят поддержать законопроект о запрете рюмочных в жилых домах

3 октября 2019, 03:17
Фото: 1Mi
В Тюменской области начался сбор подписей в поддержку законопроекта, запрещающего размещение рюмочных в жилых домах.
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Тюмень

По словам депутата Госдумы Ивана Квитки, проголосовать за законопроект, который 1 октября прошел первое чтение, тюменцы могут на сайте «Единая Россия» и сайте Тюменского регионального отделения партии.

Парламентарий напомнил, что жители региона не раз жаловались ему на работу рюмочных в жилых домах, шумные компании из их посетителей в ночное время и статистику правонарушений, которые увеличиваются в разы в окрестностях подобных заведений.

При этом Иван Квитка подчеркнул, что речь не идет о запрете тех заведений, владельцы которых ведут добросовестный бизнес. Он считает, что если рюмочная соответствует всем требованиям Роспотребнадзора и работает в рамках российского законодательства, ее закрывать не нужно.

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