Правила предоставления коммунальных услуг за отопление

Стандартом, устанавливающим допустимые значения температуры для жилых помещений в холодный период года, является «ГОСТ Р 51617-2000. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия». Он требует соблюдения температурного диапазона в 18-25 градусов Цельсия. В рамках этого диапазона устанавливается норма для каждого вида комнат в помещении. Так, в жилой комнате температура не должна быть ниже 18 °С, а в ванной – ниже 25 °С. Отклонения в нижнюю сторону допустимы только в ночное время (0.00 – 5.00) не более чем на 3 °С. СанПиН, в свою очередь, декларирует и верхний предел температуры. Например, для жилой комнаты он равен 24 °С.