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Правила предоставления коммунальных услуг за отопление

3 октября 2019, 10:42
Фото: «Наш город»
В Тюмени начался новый отопительный сезон. «Наш город» попросил специалистов компании УСТЭК ответить на связанные с этим событием вопросы. Прежде всего, тюменцев интересует порядок начисления оплаты за теплоснабжение в сентябре, поскольку подача тепла началась в разных районах города не одновременно.
Сюжет
Тюмень

1. Сколько начислят за теплоснабжение в сентябре?

Если в доме установлен и допущен в эксплуатацию общедомовой прибор учёта, показания которого своевременно переданы теплоснабжающей организации, жители заплатят за тепловую энергию в объёме, учтенном данным прибором. Если показания прибора учёта сняты до 23 сентября (до даты наступления отопительного периода), то в квитанциях будет выставлена на оплату только тепловая энергия, израсходованная на подогрев холодной воды. В случаях, когда многоквартирный дом не оснащен прибором учёта либо его показания не переданы, то за сентябрь за отопление потребителям начислят по нормативам, которые определены департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области.

2. Кто делает поверку теплосчетчиков в квартире?

Организовать своевременную поверку индивидуальных приборов учета тепловой энергии (ИПУ), потребителю надлежит самостоятельно. Это требование прописано в Правилах предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства №354 от 06.05.2011. С целью поверки ИПУ его владельцу следует обратиться в любую сертифицированную организацию.

Допуск ИПУ в эксплуатацию, в случае заключения прямого договора потребителя с теплоснабжающей организацией, осуществляется на основании соответствующего акта, подписанного специалистом абонентской службы АО «УСТЭК» на месте установки прибора. Заявку на вызов сотрудника теплоснабжающей организации можно сделать, заполнив заявление в офисе компании или отправив его скан на электронный адрес: [email protected]

В заявлении указывается:

предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию;

тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки;

сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета;

показания прибора учета на момент его установки;

дата следующей поверки.

К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а также копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки прибора учета (за исключением новых приборов учета).

Если коммунальные услуги оказываются управляющей организацией, то обращаться за допуском в эксплуатацию ИПУ следует в УК.

3. Вернут ли деньги, если температура ниже нормы?

Если дом оборудован общедомовым прибором учета (ОДПУ), то перерасчет за временное отсутствие тепловой энергии или недостаточные параметры теплоснабжения не выполняется, т.к. это факт уже зафиксирован прибором учета, показания которого и являются основанием для начисления платы.

Если дом не оборудован ОДПУ, то перерасчет может быть произведен на основании акта проверки качества услуг, подписанного сотрудником абонентской службы АО «УСТЭК». Проверка и составление акта осуществляются в согласованное с потребителем время. Акт проверки качества коммунальных услуг составляется в месте проверки, в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя, а второй - сотрудник абонентской службы передает в управление сбыта для корректировки начислений.

4. Будет ли в зимний период оплата выше?

Если дом оборудован общедомовым прибором учета (ОДПУ), то все начисления будут произведены в соответствии с переданными показаниями. Объем потребления тепловой энергии зависит от ряда факторов. Ключевой - температура наружного воздуха: чем холоднее на улице, тем больше нужно подать тепла в дом, чтобы обеспечить постоянную комфортную температуру внутри помещений. Существует также зависимость от энергоэффективности дома (материал стен дома, этажность, иные общие факторы), а также выполнения управляющей организацией и собственниками энергосберегающих мероприятий. К ним относятся: установка в доме индивидуального теплового пункта (ИТП), замена стеклопакетов, утепление входных дверей, ремонт и теплоизоляция внутренних коммуникаций.

Если дом не оборудован ОДПУ, то начисление платы за тепловую энергию в течение 9 месяцев отопительного периода происходит равными долями согласно нормативу, установленному департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области. Платеж в данном случае не зависит от температуры наружного воздуха, энергоэффективности дома, выполняемых мероприятий по сбережению тепла.

5. Какая должна быть температура в квартире?

Стандартом, устанавливающим допустимые значения температуры для жилых помещений в холодный период года, является «ГОСТ Р 51617-2000. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия». Он требует соблюдения температурного диапазона в 18-25 градусов Цельсия. В рамках этого диапазона устанавливается норма для каждого вида комнат в помещении. Так, в жилой комнате температура не должна быть ниже 18 °С, а в ванной – ниже 25 °С. Отклонения в нижнюю сторону допустимы только в ночное время (0.00 – 5.00) не более чем на 3 °С. СанПиН, в свою очередь, декларирует и верхний предел температуры. Например, для жилой комнаты он равен 24 °С.

Минимальной температурой в угловой квартире является показатель в 22 °С. Для лестничной клетки в подъезде жилого дома установлена норма температуры в интервале 14-20 °С, а для межквартирного коридора – 16-22 °С.

Обращения от потребителей по поводу температуры в квартире надлежит принимать управляющей организации, поскольку в ее обязанности входит эксплуатация системы центрального отопления жилого дома, а именно обеспечение равномерного прогрева всех нагревательных приборов, наладка системы отопления и ликвидация излишне установленных отопительных приборов.

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#Теплоснабжение#УСТЭК#Тюменская область#Услуги#ЖКХ#Оплата услуг#Тюмень#Эксклюзив#Вадим Квасюк
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