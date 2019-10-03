Правила предоставления коммунальных услуг за отопление

Если в доме установлен и допущен в эксплуатацию общедомовой прибор учёта, показания которого своевременно переданы теплоснабжающей организации, жители заплатят за тепловую энергию в объёме, учтенном данным прибором. Если показания прибора учёта сняты до 23 сентября (до даты наступления отопительного периода), то в квитанциях будет выставлена на оплату только тепловая энергия, израсходованная на подогрев холодной воды. В случаях, когда многоквартирный дом не оснащен прибором учёта либо его показания не переданы, то за сентябрь за отопление потребителям начислят по нормативам, которые определены департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области.
Организовать своевременную поверку индивидуальных приборов учета тепловой энергии (ИПУ), потребителю надлежит самостоятельно. Это требование прописано в Правилах предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства №354 от 06.05.2011. С целью поверки ИПУ его владельцу следует обратиться в любую сертифицированную организацию.
Допуск ИПУ в эксплуатацию, в случае заключения прямого договора потребителя с теплоснабжающей организацией, осуществляется на основании соответствующего акта, подписанного специалистом абонентской службы АО «УСТЭК» на месте установки прибора. Заявку на вызов сотрудника теплоснабжающей организации можно сделать, заполнив заявление в офисе компании или отправив его скан на электронный адрес: [email protected]
В заявлении указывается:
предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию;
тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки;
сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета;
показания прибора учета на момент его установки;
дата следующей поверки.
К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а также копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки прибора учета (за исключением новых приборов учета).
Если коммунальные услуги оказываются управляющей организацией, то обращаться за допуском в эксплуатацию ИПУ следует в УК.
Если дом оборудован общедомовым прибором учета (ОДПУ), то перерасчет за временное отсутствие тепловой энергии или недостаточные параметры теплоснабжения не выполняется, т.к. это факт уже зафиксирован прибором учета, показания которого и являются основанием для начисления платы.
Если дом не оборудован ОДПУ, то перерасчет может быть произведен на основании акта проверки качества услуг, подписанного сотрудником абонентской службы АО «УСТЭК». Проверка и составление акта осуществляются в согласованное с потребителем время. Акт проверки качества коммунальных услуг составляется в месте проверки, в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя, а второй - сотрудник абонентской службы передает в управление сбыта для корректировки начислений.
Если дом оборудован общедомовым прибором учета (ОДПУ), то все начисления будут произведены в соответствии с переданными показаниями. Объем потребления тепловой энергии зависит от ряда факторов. Ключевой - температура наружного воздуха: чем холоднее на улице, тем больше нужно подать тепла в дом, чтобы обеспечить постоянную комфортную температуру внутри помещений. Существует также зависимость от энергоэффективности дома (материал стен дома, этажность, иные общие факторы), а также выполнения управляющей организацией и собственниками энергосберегающих мероприятий. К ним относятся: установка в доме индивидуального теплового пункта (ИТП), замена стеклопакетов, утепление входных дверей, ремонт и теплоизоляция внутренних коммуникаций.
Если дом не оборудован ОДПУ, то начисление платы за тепловую энергию в течение 9 месяцев отопительного периода происходит равными долями согласно нормативу, установленному департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области. Платеж в данном случае не зависит от температуры наружного воздуха, энергоэффективности дома, выполняемых мероприятий по сбережению тепла.
Стандартом, устанавливающим допустимые значения температуры для жилых помещений в холодный период года, является «ГОСТ Р 51617-2000. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия». Он требует соблюдения температурного диапазона в 18-25 градусов Цельсия. В рамках этого диапазона устанавливается норма для каждого вида комнат в помещении. Так, в жилой комнате температура не должна быть ниже 18 °С, а в ванной – ниже 25 °С. Отклонения в нижнюю сторону допустимы только в ночное время (0.00 – 5.00) не более чем на 3 °С. СанПиН, в свою очередь, декларирует и верхний предел температуры. Например, для жилой комнаты он равен 24 °С.
Минимальной температурой в угловой квартире является показатель в 22 °С. Для лестничной клетки в подъезде жилого дома установлена норма температуры в интервале 14-20 °С, а для межквартирного коридора – 16-22 °С.
Обращения от потребителей по поводу температуры в квартире надлежит принимать управляющей организации, поскольку в ее обязанности входит эксплуатация системы центрального отопления жилого дома, а именно обеспечение равномерного прогрева всех нагревательных приборов, наладка системы отопления и ликвидация излишне установленных отопительных приборов.