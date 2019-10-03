Минэнерго одобрило объединение активов сетевого комплекса РФ под началом «Россетей»

Грабчак сообщил, что государство, которое владеет контрольным пакетом акций «Россетей», заинтересовано, чтобы высокие стандарты качества, действующие в компании, распространились на весь электросетевой комплекс. Минэнерго РФ одобрило процесс консолидации, которая поможет российскому электросетевому комплексу шагнуть на новую ступень развития. В будущем должна быть создана цифровая платформа, где будут представлены потребители, сетевые и генерирующие компании, а также производители оборудования. Эти стороны смогут контактировать в рамках одного сервиса. Об этом сообщают «Новые известия».