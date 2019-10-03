Минэнерго одобрило объединение активов сетевого комплекса РФ под началом «Россетей»

На форуме «Российская энергетическая неделя» директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак рассказал о том, в каком состоянии находится российская электроэнергетическая сфера.
Грабчак сообщил, что государство, которое владеет контрольным пакетом акций «Россетей», заинтересовано, чтобы высокие стандарты качества, действующие в компании, распространились на весь электросетевой комплекс. Минэнерго РФ одобрило процесс консолидации, которая поможет российскому электросетевому комплексу шагнуть на новую ступень развития. В будущем должна быть создана цифровая платформа, где будут представлены потребители, сетевые и генерирующие компании, а также производители оборудования. Эти стороны смогут контактировать в рамках одного сервиса. Об этом сообщают «Новые известия».
По словам Грабчака, в мире происходят масштабные изменения в сфере технологий. Электроэнергетическая отрасль будет развиваться благодаря внедрению новых технологий, однако трудно предсказать, какое изобретение появится в ближайшее время. Все предсказания беспочвенны, и примером чему являются недавние прогнозы о том, что в Россию придут накопители, но этого не случилось.
Напрашивается вопрос: почему в РФ началась реализация программы, которая направлена на модернизацию ДПМ за 3-4 года? При этом только 10 лет уйдет на окупаемость инвестиций. В Департаменте рассчитывают, что потребуется 20-50 лет, чтобы апробировать и внедрить новые технологии.