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Минэнерго одобрило объединение активов сетевого комплекса РФ под началом «Россетей»

3 октября 2019, 16:10
Фото: rosseti.ru
Министерство энергетики РФ поддержало намерение «Россетей» консолидировать электросетевой комплекс страны.

На форуме «Российская энергетическая неделя» директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак рассказал о том, в каком состоянии находится российская электроэнергетическая сфера.

Грабчак сообщил, что государство, которое владеет контрольным пакетом акций «Россетей», заинтересовано, чтобы высокие стандарты качества, действующие в компании, распространились на весь электросетевой комплекс. Минэнерго РФ одобрило процесс консолидации, которая поможет российскому электросетевому комплексу шагнуть на новую ступень развития. В будущем должна быть создана цифровая платформа, где будут представлены потребители, сетевые и генерирующие компании, а также производители оборудования. Эти стороны смогут контактировать в рамках одного сервиса. Об этом сообщают «Новые известия».

По словам Грабчака, в мире происходят масштабные изменения в сфере технологий. Электроэнергетическая отрасль будет развиваться благодаря внедрению новых технологий, однако трудно предсказать, какое изобретение появится в ближайшее время. Все предсказания беспочвенны, и примером чему являются недавние прогнозы о том, что в Россию придут накопители, но этого не случилось.

Напрашивается вопрос: почему в РФ началась реализация программы, которая направлена на модернизацию ДПМ за 3-4 года? При этом только 10 лет уйдет на окупаемость инвестиций. В Департаменте рассчитывают, что потребуется 20-50 лет, чтобы апробировать и внедрить новые технологии.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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