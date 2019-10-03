nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Друзья-браконьеры наловили в Увате Краснокнижной рыбы почти на миллион рублей

3 октября 2019, 03:45
Фото: 1Mi
Уватский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жителей, который поймали на реке Иртыш Краснокнижных рыб. Ущерб от их действий оценили в 990 тыс. рублей.
Сюжет
Тюмень

По версии следствия, двое рыбаков в середине июня на лодке с помощью сети на реке Иртыш поймали три стерляди и шесть сибирских осетров. Данные породы рыб занесены в Красную книгу России.

Мужчины поймали с поличным на берегу сотрудники полиции и государственный инспектор Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, которые в тот день проводили рейд.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».

Расследование длилось несколько месяцев. В настоящее время она завершено. Материалы дела по существу рассмотрит Уватский районный суд.

Материалы по теме
Браконьер из Тобольска выловил Краснокнижную рыбу в Иртыше
#Новости#Уватский район#Тюменская область#Браконьеры#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25