Друзья-браконьеры наловили в Увате Краснокнижной рыбы почти на миллион рублей

По версии следствия, двое рыбаков в середине июня на лодке с помощью сети на реке Иртыш поймали три стерляди и шесть сибирских осетров. Данные породы рыб занесены в Красную книгу России.
Мужчины поймали с поличным на берегу сотрудники полиции и государственный инспектор Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, которые в тот день проводили рейд.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».
Расследование длилось несколько месяцев. В настоящее время она завершено. Материалы дела по существу рассмотрит Уватский районный суд.